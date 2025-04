video suggerito

Michelle Hunziker condurrà solo la finale di Eurovision per gli impegni con Striscia: "Non potevo andare contro noi stessi" La conduttrice conferma che non condurrà le due semifinali di Eurovision 2025, ma sarà impegnata unicamente nella serata finale del sabato. Hunziker ha spiegato i motivi sui social.

A cura di Andrea Parrella

Michelle Hunziker condurrà solo la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. L'evento, che si terrà dal 13 al 17 maggio nella capitale svizzera, è affidato alla conduzione di Hunziker con Hazel Brugger e Sandra Studer. Ma saranno queste ultime a portare l'evento fino alla serata finale del sabato, l'unica alla quale prenderà parte anche Michelle Hunziker.

Il chiarimento di Michelle Hunziker

La ragione dell'impegno limitato alla sola serata conclusiva è legata agli impegni che Hunziker ha con Mediaset rispetto alla conduzione di Striscia La Notizia fino alla fine di questa stagione. È stata proprio lei a confermare che non ci sarà nelle prime due semifinali, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, chiarendo la situazione a chi le ha chiesto questo dettaglio specifico: "Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 di giugno, durante la settimana non potevo andare contro noi stessi. Mi è stato concesso al sabato per la finale e sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura conducendo la finale". In buona sostanza risulta evidente che da Mediaset sia arrivato l'ok per la conduzione dell'evento in Eurovisione, trasmesso in Italia dalla Rai, per la sola serata finale così da non andare in conflitto con la messa in onda della regolare messa in onda di Striscia La Notizia.

Chi sono Hazel Brugger e Sandra Studer

Nell'avventura dell'Eurovisione 2025, Michelle Hunziker sarà affiancata da Hazel Brugger e Sandra Studer. La prima è una presentatrice e attrice svizzero-americana, nata a San Diego in California e cresciuta a Zurigo, in Svizzera. Da diversi anni è inviata del programma heute-show in onda su ZDF, dove si è fatta conoscere come comica e conduttrice. Nel 2017 ha vinto il Salzburger Stier, premio per artisti di cabaret: è stata l'artista più giovane a conquistare questo premio. Sandra Studer è invece una cantante, che ha rappresentato la Svizzera in occasione dell'Eurovision Song Contest del 1991. Il suo nome d'arte è Sandra Simò e il brano che aveva portato in gara si intitolava Una canzone per te, che ha cantato in italiano.