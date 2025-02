video suggerito

San Marino Song Contest alternativa a Sanremo, l'evento cambia per puntare a Eurovision Il contest che elegge l'artista di San Marino per l'Eurovision cambia nome e sarà condotto da Francesco Facchinetti e Flora Canto, in scena l'8 marzo. Secondo indiscrezioni potrebbero partecipare anche alcuni artisti in gara all'ultimo Festival di Sanremo.

A cura di Andrea Parrella

L'Italia non conosce ancora il nome dell'artista che andrà all'Eurovision Song Contest, visto che manca ancora la conferma di Olly, vincitore di Sanremo 2025. Nel frattempo, sabato 8 marzo conosceremo il nome del concorrente che gareggerà per San Marino ed è prevedibile che lì il pubblico possa ritrovare alcuni artisti che hanno calcato il palco dell'Ariston nei giorni scorsi.

Francesco Facchinetti e Flora Canto conduttori San Marino Song Contest

Il San Marino Song Contest 2025 si terrà appunto l'8 marzo 2025 e dalla gara verrà fuori il nome che gareggerà all'Eurovision Song Contest di Basilea, in programma il 13, 15 e 17 maggio. Quest'anno la manifestazione sarà a trazione italiana, condotta da Francesco Facchinetti e Flora Canto, che sul palco del Teatro Nuovo di Dogana presenteranno gli artisti in gara per strappare un biglietto per l'Eurovision. Ospiti della serata La Rappresentante di Lista, a curare la regia ci sarà Cristiano D'Alisera, regista di molti programmi Rai, mentre alla giuria è stato scelto Luca De Gennaro.

Concorrenti di Sanremo al contest di San Marino?

Stando a quanto comunicato in queste ore da Adnkronos, è probabile che tra le richieste di partecipazioni pervenute ci siano alcuni nomi reduci dall'ultimo festival di Sanremo, a riprova del fatto che l'evento di San Marino prova sempre più a inserirsi nel calendario di accompagnamento a Eurovision come un'alternativa a Sanremo per quegli artisti che non ce l'hanno fatta all'Ariston ma pensano, allo stesso tempo, di essere adatti per il palco di Eurovision, che ha caratteristiche diverse da quello sanremese.

Achille Lauro aveva partecipato a Una Voce per San Marino nel 2022, vincendo.

Il precedente di Achille Lauro

A fare da apripista negli anni scorsi era stato Achille Lauro, che proprio nel 2022 aveva staccato un biglietto per Eurovision vincendo la manifestazione, che allora si chiamava Una voce per San Marino. Il rebranding della manifestazione dimostra la volontà di approfittare di uno spazio lasciato incolto dal festival di Sanremo, per poter presentare proposte valide e riconoscibili per un pubblico trasversale. Dalla prima partecipazione nel 2008 all’ultima nel 2024, San Marino ha conquistato un posto nella finale dell’Eurovision Song Contest soltanto in tre occasioni: nel 2014 con Crisalide di Valentina Monetta, nel 2019 con Say Na Na Na di Serhat e nel 2021 con Adrenalina di Senhit e Flo Rida.