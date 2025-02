Olly dopo Sanremo: “Sto valutando di non andare all’Eurovision 2025”, i motivi del vincitore del Festival

video suggerito

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, è stato il primo ospite della nuova stagione di "Stasera c'è Cattelan…su Rai2", che torna dopo l'esperienza di Alessandro Cattelan come conduttore del "Dopo Festival" durante la 75ª edizione della kermesse sanremese. Il late night show ha dunque ripreso la sua programmazione su Rai 2 a partire dalla mezzanotte tra lunedì 18 e martedì 19 febbraio. Olly è passato da 300mila a più di un milione di follower nel giro di una settimana: "Devo ancora capire cosa è successo, io sono una persona molto ironica spero di far capire come sono. Non smetterò di essere me stesso". Olly su Eurovision spiega: "Ho delle date fissate in quel periodo". Cosa succede in caso di rinuncia: al suo posto, potrebbe andare Lucio Corsi.

"Sto valutando Eurovision, ho delle date già fissate"

"Ho sentito dire che non sai se andrai a Eurovision", chiede a bruciapelo Cattelan. La risposta del cantautore è chiara:

È vero. A maggio c'è il mio tour, sold out da tanto tempo. Con estremo rispetto so quanto è una cosa bella importante e grande. Ma il problema è che ho delle date fissate in quel periodo. Sto valutando per questo motivo. È un'opportunità gigantesca e sarei orgogliosissimo.

La battuta sugli auricolari: "Questi li levo…"

Una battuta sugli auricolari, su cui si è creato un mini caso nella finalissima a 5 al Festival di Sanremo: "Questi li levo perché sennò…". Olly incassa gli applausi del pubblico e anche quelli di Alessandro Cattelan. Che cosa è cambiato dopo la vittoria di Sanremo? Sono passate appena 48 ore e Olly spiega: "Sto cercando ancora di capire, ma non è cambiato granché, magari qualche giornalista sotto casa". A Sanremo, Olly ci è andato con i suoi amici di sempre:

Gli amici sono la mia fortuna. Ho sempre avuto un enorme problema a celebrare i miei risultati. Loro mi hanno insegnato a essere più felice e più contento di quello che faccio. Con alcuni ci lavoro, ho scelto alcuni miei amici per lavorarci. Con altri, ci celebriamo a vicenda. Siamo un gruppo che ci vuole bene. Ho dato a loro il mio Twitter.

Il rapporto con Lucio Corsi

Olly ha anche raccontato il suo rapporto con Lucio Corsi e ha spiegato che lui già conosceva la forza del cantautore di "Volevo essere un duro".

Lucio Corsi? Ci sentiamo. Sembra un outsider, ma in realtà sono anni che scrive, compone, fa musica. Abbiamo avuto l'opportunità di fare le prove insieme. Ho sempre detto che lui sarebbe stata la sorpresa per il grande pubblico. Sono contento che stia andando tutto bene anche per lui. Questo è la prova che tutto quello che c'è fuori, è fuori. Noi siamo presi bene, dentro è tutto bello.

La polemica sugli autori

Sulla polemica degli autori a Sanremo, alla fine a podio sono arrivati tre cantautori: "C'è stata questa polemica come altre mille polemiche, ma gli autori sono lavoratori. Ci mettono passione e ci mettono vita. È gente che ci mette energia emotiva. Perché bisogna criticare tutto? Io, fortunatamente riesco a essere così felice della mia vita che non mi fossilizzo troppo".