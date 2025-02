Olly dopo la vittoria a Sanremo: “Non sapevo come reagire, sono stato sommerso. Mi serve tempo per realizzare”

video suggerito

Ospite di Domenica In Speciale Sanremo, Olly h parlato per la prima volta della sua vittoria al Festival con il brano Balorda Nostalgia.

A cura di Elisabetta Murina

Olly è stato ospite di Domenica In Speciale Sanremo, all'indomani della sua vittoria nella 75esima edizione del Festival con Balorda Nostalgia. Il cantante si è commosso vedendo le immagini della proclamazione, ribadendo che non si aspettava un successo del genere. "Non me lo aspettavo, sono venuto qua per cantare la mia canzone, sono felice di non essermi tradito mai. Ho ricevuto un amore incredibile, sia da fuori che qua. Non posso che essere più contento di così", ha spiegato a Mara Venier.

Olly e l'emozione della vittoria a Sanremo 2025

Olluy è ancora emozionato pensando alla vittoria di Sanremo 2025. "Appena esco da qua, vado dalla mia famiglia a prendermi un po' di vita normale", ha spiegato il neo vincitore. E alla domanda di Mara Venier: "Stasera cosa farai?", ha risposto con sincerità: "Dormo". Dopo la proclamazione, la prima telefonata è stata a mamma e papà, ha spiegato. "Quando mi hanno annunciato, rivedendomi, sembrava mi fosse successo qualcosa di brutto, perché fin da quando sono piccolo le notizie belle mi mettono quasi spavento e reagisco con la faccia della paranoia. Ma è stato stupendo".

Uscito dall'Ariston, Federico Olivieri (vero nome del cantante) è scoppiato in un pianto liberatorio durato oltre mezz'ora. "Sono stati mesi in cui ho avvertito tanta pressione, ho incassato ogni critica e complimento. Quando mi hanno annunciato, nessuno mi aveva istruito a come reagire. Sono stato sommerso dai giornalisti, non sapevo come reagire", ha spiegato.

Olly commenta l'assenza di donne in top five

Mara Venier ha invitato il cantante a togliersi il maglioncino perché in studio faceva piuttosto caldo, ma Olly ha spiegato: "Lo tengo, perché poi si dice che voglio far vedere le braccia". Poi ha aggiunto: "Ho bisogno di tempo per evolvermi e metabolizzare quello che è successo, ma no ho nessuna fretta". "Ti rivedrai?", ha chiesto la conduttrice. "No, basta, ora testa sui concerti, voglio cantare con le persone che impazziscono davanti a me", ha spiegato. E a proposito dell'assenza di donne nei primi cinque posti in classifica:

Ne ho parlato anche oggi in conferenza, è evidente che ci sia stata questa situazione, non saprei come commentarla. Ho stretto rapporti con tutte cantanti in gara, credo abbiano un valore incredibile tutte. Ci sono state tantissime donne di cui ho sentito parlare pochissimo, come Serena Brancale, Joan Thiele e Sarah Toscano.