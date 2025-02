video suggerito

Le radio incoronano Achille Lauro e Giorgia, mentre Olly è terzo: la classifica delle canzoni di Sanremo 2025 Achille Lauro, Giorgia e Olly sono i Big del festival di Sanremo 2025 che dominano la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane: ecco la top 20.

A cura di Francesco Raiola

Achille Lauro e Giorgia a Sanremo 2025 (LaPresse)

Tu con chi fai l'amore

Sono di Achille Lauro, Giorgia e Olly le canzoni più trasmesse dalle radio italiane in quella che è la vera prima settimana di rilevazione. Se la settimana scorsa le canzoni di Sanremo 2025 erano appena state ascoltate, e andava dato il tempo al pubblico di metabolizzarle e pure alle radio di riflettere su quelle che ritenevano più adatte per il proprio pubblico, questa volta, con qualche giorno passato ad ascoltare i Big dell'ultimo Festival, possiamo guardare con maggiore attenzione la classifica EarOne che, appunto, rileva quelle che sono le canzoni più tarsmesse dalle radio italiane e che questa settimana è occupata per la maggior parte, almeno per quanto riguarda la Top 10 dalle canzoni del Festival.

Olly terzo in radio

C'è sicuramente una differenza rispetto allo scorso anno, perché nel 2024 erano 8 le canzoni presenti tra le prime 10, mentre questa settimana sono sei, che diventano 11 se contiamo la top 20 (lo scorso anno erano 10). In testa si piazzano due artisti fuori dalla cinquina che si è giocata la finalissima, ovvero Achille Lauro con Incoscienti giovani e Giorgia con La cura per me, ovvero l'artista più amata dalla sala stampa nelle varie serate dell'ultima edizione della kermesse. E così come avvenne lo scorso anno, il vincitore, quindi, non è in testa: Olly, infatti, occupa la terza posizione con Balorda nostalgia (lo scorso anno Angelina Mango, con La noia era seconda).

Coma_Cose, Kolors ed Elodie nella top 10

Se andiamo oltre il podio troviamo altre due canzoni festivaliere, ovvero i Cuoricini dei Coma_Cose e i The Kolors con Tu con chi fai l'amore, confermando la band di Stash come una delle più brave a scrivere canzoni forti per le radio. A concludere la top 10 c'è Elodie che con Dimenticarsi alle 7 è nona, dietro artiste come Lola Young con Messy, Gracie Adams con That's so true e Lady Gaga con Abracadabra, mentre in decima posizione ci sono Post Malone e Jelly Roll co Losers. Il resto dei Big sanremesi sono Gaia, undicesima con Chiamo io, chiami tu, Lucio Corsi, quattordicesimo con Volevo essere un duro, Fedez, sedicesimo con Battito, Rose Villain, diciottesima con Fuorilegge e Brunori Sas che è diciannovesimo con L'albero delle noci.

La topo 20 delle canzoni più trasmesse in radio

Incoscienti giovani – ACHILLE LAURO La cura per me – GIORGIA Balorda nostalgia – OLLY Cuoricini – COMA_COSE Tu con chi fai l'amore – THE KOLORS Messy – LOLA YOUNG That's So True – GRACIE ABRAMS Abracadabra – LADY GAGA Dimenticarsi alle 7 – ELODIE Losers – POST MALONE, JELLY ROLL Chiamo io chiami tu – GAIA Gli Sbandati Hanno Perso – MARRACASH Location (feat. Wiz Khalifa) – ZERB, TY DOLLA $IGN Volevo essere un duro – LUCIO CORSI Nice To Meet You – MYLES SMITH Battito – FEDEZ Guilty – TEDDY SWIMS Fuorilegge – ROSE VILLAIN L'albero delle noci – BRUNORI SAS Wake Up – IMAGINE DRAGONS