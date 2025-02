video suggerito

Dagli occhi di Fedez all'elmo di Irama, tutte le "stranezze" viste sul Green Carpet di Sanremo 2025 Pellicce, tanto nero, accessori stravaganti: persino un elmo. Si sono viste diverse "stranezze" sul Green Carpet: e ci si chiede cosa avesse Fedez agli occhi.

A cura di Giusy Dente

Fedez sul Green Carpet

Il Green Carpet è la passerella che inaugura il Festival di Sanremo, una serata di festa speciale, che vede tutti i cantanti in gara alla kermesse sfilare dinanzi al pubblico. I look fanno da protagonisti assoluti: ciascuno sceglie qualcosa di rappresentativo, qualcuno punta su qualcosa di simbolico, spesso ci sono indizi di ciò che si vedrà poi sul palco. C'è sempre grande curiosità, intorno alle scelte per il palco dell'Ariston e negli anni se ne sono viste di tutti i colori. Quest'anno il Green Carpet ha riservato diverse sorprese.

Il mistero degli occhi di Fedez

Fedez quest'anno torna a Sanremo col brano Battito, idealmente dedicato a una donna, che però rappresenta invece la depressione. È una canzone intima e personale, frutto anche del vissuto del rapper, delle sue esperienze. Per la serata che precede il debutto ha scelto un look classico e tradizionale, l'eleganza firmata Versace, brand a lui particolarmente caro: è amico di vecchia data di Donatella Versace, ospite fisso alle sue sfilate. La stilista aveva curato i suoi look (dedicati alla famiglia) anche alla precedente esperienza sanremese. Stavolta, però, non è passato inosservato un dettaglio: in tanti si sono chiesti cosa avessero gli occhi di Fedez, apparsi stranamente troppo dilatati. Il cantante potrebbe aver usato delle particolari lenti a contatto scurissime.

Fedez in Versace

L'elmo di Irama fa il giro dei social

Che ci faceva Irama con un elmo in mano? Questo pezzo di armatura, da cavaliere medievale, ha fatto in breve il giro dei social, scatenando ironia e curiosità. Qualcuno ha ipotizzato che potrebbe essere un gesto simbolico anti-sfortuna, visti gli incidenti di queste ultime ore che hanno interessato sia Francesca Michielin che Kekko dei Modà: sono entrambi caduti facendosi male, a ridosso della gara.

Irama in Balmain con l'elmo

Rose Villain coi capelli punk

Rose Villain ha sfilato con un look firmato Fendi, esaltando le gambe con un paio di cuissardes. Sugli inconfondibili capelli blu ha scelto un'acconciatura molto particolare, che ha sorpreso tutti: si è imposta come la chioma più punk della serata. È frutto del lavoro del hair stylist Yuri Napolitano. Ora i fan sono curiosissimi di vedere cos'altro ha in mente la cantante per il palco dell'Ariston.

Rose Villain in Fendi

Francesca Michielin col pigiama da ospedale

Francesca Michielin si è infortunata cadendo dalle scale dell'Ariston. Dopo di lei ha avuto un piccolo incidente anche Kekko dei Modà, che per questo ha dovuto rinunciare al Green Carpet. La cantante non ha potuto fare a meno di usare le stampelle e ha scelto un look ironico, che volutamente ricalca il pigiama di un ospedale. Un modo per sdrammatizzare sulla sfortuna. La sua stylist è Susanna Ausoni.

Francesca Michielin in Miu Miu

Accessori inaspettati sul Green Carpet

Tra gli accessori più stravaganti e inaspettati si impone sicuramente la veletta di Achille Lauro. L'artista da vero trasformista ha regalato sempre grandi sorprese, sul fronte look, nelle sue partecipazioni sanremesi. Anche stavolta le aspettative sono altissime. Per la serata inaugurale ha stupito con un look total black firmato Dolce&Gabbana curato dallo stylist Nick Cerioni.

Achille Lauro in Dolce&Gabbana

Ha completato l'outfit con veletta, cappello e guanti. Anche lui, come molti altri colleghi, ha scelto un maxi cappotto lungo. I capispalla sono stati assoluti protagonisti della serata, tra trench in pelle e pellicce.

Sarah Toscano in Pucci

Sarah Toscano in Pucci ha invece aggiunto un tocco colorato al suo outfit: un foulard avvolto intorno alla testa con stampa rosa e nera. Per lei anche occhiali da sole scuri da diva.