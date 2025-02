video suggerito

Pelliccia protagonista sul Green Carpet di Sanremo 2025: i cantanti sfilano avvolti nei maxi cappotti Tra maxi cappotti, calde pellicce e trench lunghi in pelle, i capispalla hanno fatto da filo conduttore sul Green Carpet sanremese.

A cura di Giusy Dente

Elodie sul Green Carpet

La sfilata dei cantanti, nella serata che precede l'inizio del Festival di Sanremo, è un momento attesissimo dal pubblico. I cantanti fanno il loro ingresso ufficiale nella cosiddetta Settimana Santa, come è stata ribattezzata sui social, si calano definitivamente nel contesto sanremese e fanno anche la loro dichiarazione di stile. È una passerella importante, che dà anche degli indizi sui possibili look che si vedranno poi in gara, sul palco dell'Ariston. Sì perché la kermesse non è solo musica, ma anche moda. Il Green Carpet di quest'anno si è contraddistinto per alcuni elementi in particolare, scelti da più artisti.

I cantanti sfilano con la pelliccia

Sarà il freddo, sarà la tendenza, la le pellicce hanno fatto da filo conduttore sul Green Carpet sanremese. L'ha scelta Elodie in versione stola, per completare il suo sensuale look firmato Mugler: ha puntato sull'intramontabile total black, illuminato da gioielli Tiffany&Co. e décolleté Amina Muaddi con cinturino di cristalli. La diva della serata.

Elodie in Mugler, scarpe Amina Muaddi, gioielli Tiffany&Co.

Il nero ha fatto nuovamente da protagonista, scelto da Marcella Bella, Brunori Sas, Irama, Giorgia. Tony Effe ha sfidato il freddo a petto nudo, mettendo in mostra solo una cascata di collane Tiffany&Co.: per lui un'appariscente maxi pelliccia yeti bianca, coordinata con le scarpe, la cintura e i boxer a vista.

Tony Effe in The Attico, gioielli Tiffany&Co.

Noemi ha puntato sul black&white: decisamente chic col suo completo smoking smanicato di Alexandre Vauthier Couture con gioielli Bulgari. Per lei una pelliccia maxi, ma dal tocco leggermente scintillante, che ha portato un po' di brio, ma con eleganza.

Noemi in Alexandre Vauthier Couture

Gaia ha preferito il total white: ha indossato un mini dress "strappato" di Maison Margiela con tacchi a spillo di Renée Caovilla. Bianchi anche i collant e la calda pelliccia di Luis de Javier, con un piccolo strascico posteriore.

Gaia con cappotto Luis de Javier, vestito Maison Margiela

Serena Brancale non aveva la pelliccia, ma un paio di stivali effetto yeti per il suo debutto sanremese. La cantante ha scelto questo accessorio di tendenza, un modello interamente rivestito di pelo, alto fino al ginocchio: il tocco di "morbidezza" del suo look.

I capispalla protagonisti della serata

Chi non ha optato per la pelliccia, ha ugualmente scelto dei capispalla voluminosi, caldi e avvolgenti: hanno fatto da protagonisti della serata. Lungo cappotto nero per Achille Lauro, che ha stupito con un accessorio anticonvenzionale e inaspettato: la veletta, il dettaglio di stile nel suo black&white firmato Dolce&Gabbana.

Achille Lauro in Dolce&Gabbana

Soprabito di lana con cappuccio firmato Amen per Marcella Bella, cappotto nero per Fedez e Giorgia, ma anche per Francesca Michielin, anche se con un tocco sparkling. Olly è stato uno dei pochi a non puntare sul nero, preferendo un cappotto lungo color cammello. Decisamente più rock Irama e Stash di The Kolors: per loro maxi trench in pelle.

Marcella Bella in Amen