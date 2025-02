video suggerito

Come sta Kekko dei Modà dopo la caduta a Sanremo 2025: "Forte dolore, non si sa se ci sia una frattura" Kekko Silvestre, leader dei Modà, dopo l'infortunio durante le prove al Festival di Sanremo 2025 non parteciperà al green carpet. Fanpage.it ha contattato fonti vicine al cantante. Gli ultimi aggiornamenti sull'accaduto.

A cura di Daniela Seclì

Il Festival di Sanremo 2025 ha inizio in salita per Kekko Silvestre. Il leader dei Modà ha avuto un infortunio dietro le quinte del Teatro Ariston poco prima delle prove. Secondo quanto apprende Fanpage.it, al momento l'artista non sarebbe nelle condizioni di calcare il green carpet che si terrà tra poco. Fonti vicine a Silvestre hanno chiarito i dettagli dell'accaduto. Al momento non si parla di una rinuncia al Festival.

Come sta Kekko dei Modà dopo l'infortunio

Secondo quanto apprendiamo da fonti vicine all'artista, Kekko Silvestre non sfilerà sul green carpet. Mentre si tenevano le prove, il cantante è caduto dalle scale. Nel momento in cui scriviamo non si sarebbe ancora sottoposto a delle lastre o a controlli specifici. Dopo essere rientrato a casa, tuttavia, avrebbe avvertito "un forte dolore". Da lì, la decisione di rinunciare al green carpet. In questo momento starebbe valutando se andare in ospedale a fare gli opportuni controlli. Al momento, dunque, non è dato sapere quanto sia grave il danno riportato dopo la caduta: "Non si sa se ci sia una frattura".

Cosa è successo a Kekko Silvestre

La prima ad annunciare quanto accaduto dietro le quinte, è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista e scrittrice era presente al Teatro Ariston per assistere alle prove. Quest'anno avrà un ruolo da protagonista al Festival di Sanremo. Farà parte, infatti, del cast fisso del DopoFestival con Alessandro Cattelan. Lucarelli ha fatto sapere che Kekko Silvestre è stato suo malgrado protagonista di un infortunio dietro le quinte. Dopo la rovinosa caduta, si sospettavano danni a una costola. L'artista – sebbene "acciaccato" – si sarebbe presentato regolarmente sul palco per provare la sua canzone. Non resta che attendere le prossime ore per comprendere come si evolverà la situazione. Al momeno, Kekko e i Modà sono ancora a tutti gli effetti tra i 29 Big del Festival di Sanremo 2025.