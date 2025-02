Incidente a Sanremo 2025, Kekko Silvestre dei Modà infortunato: “È caduto dalle scale”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Le scale del Teatro Ariston continuano a mietere vittime. Dopo l'infortunio di Francesca Michielin, un altro artista del Festival di Sanremo 2025 si è infortunato. Stiamo parlando di Kekko Silvestre dei Modà. A dare la notizia è stata Selvaggia Lucarelli che ha assistito alle prove dei 29 Big in gara che si sono tenute a partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 10 febbraio.

Kekko Silvestre si è infortunato al Teatro Ariston

Selvaggia Lucarelli sta seguendo il Festival di Sanremo 2025 con particolare attenzione. È nel cast fisso del DopoFestival con Alessandro Cattelan. Mentre assisteva alle prove dei Big, ha fatto sapere che Kekko Silvestre, leader dei Modà, si è infortunato. In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha spiegato: "Dopo Michielin un altro incidente. Kekko dei Modà è caduto dalle scale dietro le quinte". Nei giorni scorsi la foto di Francesca Michielin con un tutore alla gamba. Anche lei sarebbe caduta dalle scale.

Come sta Kekko dei Modà dopo l'infortunio al Festival di Sanremo 2025

Kekko Silvestre dopo l'infortunio ha fatto regolarmente le prove

Selvaggia Lucarelli ha diffuso i primi dettagli su quanto accaduto a Kekko Silvestre. Inizialmente ha fatto sapere: "Si sta capendo la gravità della cosa. Ma pare che si sia fatto male a una costola". E ha ironizzato: "Comunque più infortuni che a Ballando con le stelle". Qualche minuto più tardi, ha fatto sapere che l'artista era salito sul palco per fare le prove nonostante l'infortunio avvenuto poco prima: "Comunque Kekko acciaccato sta provando. Più resiliente di Nina Zilli alla sedicesima costola rotta". Non resta che attendere le prossime ore per capire come si evolverà la situazione. La speranza dei fan dell'artista è che la caduta non comprometta la partecipazione di Kekko Silvestre al Festival di Sanremo 2025.