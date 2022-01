Alba Parietti indossa la giacca a modo suo e diventa un abitino: “Sotto il vestito niente” Alba Parietti ha indossato la giacca a mo’ di vestito, con gambe scoperte e seno in vista. I fan hanno particolarmente apprezzato i selfie davanti allo specchio.

A cura di Giusy Dente

Le dirette televisive, i momenti casalinghi di relax, lo chalet di Courmayeur dove trascorre le vacanze invernali: sui social Alba Parietti condivide molto di sé, porta i suoi follower all'interno della propria quotidianità e della propria vita, ma senza mai indugiare troppo all'interno della sfera più personale. Le ultime foto la vedono in un hotel della Capitale dove non ha resistito alla tentazione dei suoi amati selfie allo specchio.

Alba Parietti, bellezza senza età

Alba Parietti usa molto i social per comunicare con fan e follower a cui non ha paura di mostrarsi struccata e senza filtri, per sottolineare che la bellezza non ha età. Lei coi suoi 60 anni (compiuti e festeggiati a luglio) ci sta benissimo, quindi non teme critiche o giudizi circa l'aspetto estetico. A volte gli haters si scatenano nei suoi confronti e lei risponde a colpi di foto non ritoccate.

La 60enne passa con disinvoltura dalla t-shirt alla pelliccia, dall'abito da sera al pigiamone: soprattutto quando è davanti alle telecamere il suo stile è impeccabile, ma nella vita di tutti i giorni si definisce una semidebosciata.

Il selfie di Alba Parietti

I nuovi scatti di Alba Parietti arrivano direttamente dal River Chateau Hotel di Roma. La conduttrice è una di noi: è una fan del selfie allo specchio! Ne ha realizzato alcuni indossando una giacca doppiopetto lunga di Elisabetta Franchi a mo' di vestito. Il modello è caratterizzato da doppia tasca, bottoni in oro e vestibilità scivolata. Sul sito del brand costa a prezzo pieno 540 euro.

in foto: la giacca indossata da Alba Parietti

"Sotto il vestito niente" ha scritto, lasciando intravedere il seno dalla profonda scollatura e lasciando le gambe in vista. Ha poi fatto una riflessione circa l'importanza di volersi bene e accettarsi, proprio perché nei momenti di solitudine ci si ritrova con se stessi e quindi sopportarsi e supportarsi è essenziale. Bisogna poter fare affidamento su di sé e ascoltarsi, ascoltare i propri bisogni: "Quando mi annoio faccio questo e altro. Ho bisogno di cambiare. Qualcuno mi sta annoiando. Penso di essere io. Voi potete fare a meno di vedermi, io no. Mi devo sopportare, quindi supportare. A volte non mi sopporto ma non posso proprio fare nulla per evitarmi" ha scritto Alba Parietti.