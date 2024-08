Kasia Smutniak lascia il cinema: “Non voglio più fare l’attrice. Mi fermo per seguire un istinto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Kasia Smutinak si allontana del mondo del cinema. In un'intervista a La Stampa, l'attrice (da poco anche regista del documentario Mur) ha annunciato il suo ritiro dalle scene: "Non voglio più fare l'attrice e penso sia la decisione più punk che ho preso". Diverse le motivazioni che l'hanno portata verso questa svolta inaspettata della sua carriera, a cui nessuno ha inizialmente creduto.

La decisione di Kasia Smutniak

Dopo 20 anni sulle scene come attrice, Kasia Smutniak ha deciso di mettere un punto alla sua carriera. "Non voglio più fare l'attrice e penso sia la decisione più punk che ho preso anche perché l'ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera", ha spiegato a proposito della decisione presa. Il motivo riguarda il fatto di essersi conto come la realtà che la circonda sia più interessante dei personaggi che si trova a portare sul set: "Da più di vent'anni racconto storie e ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. A un certo punto la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare. Mi sono chiesta, ma cosa sto raccontando? Ho deciso di fermarmi per seguire un puro istinto". Inizialmente nessuno ha creduto alla sua decisione, tanto da pensare che fosse qualcosa di passeggero: "Dopo l'ho detto alla mia agente, all'ufficio stampa, a chi lavora con me. Non credo che l'abbiano capito tutti. Probabilmente pensano sia una cosa passeggera".

La carriera nel mondo del cinema di Kasia Smutniak

Dopo un passato da modella, Smutniak si avvicina al mondo del cinema debuttando sul grande schermo con il film Al Momento Giusto (2000), diretto da Giorgio Panariello. Nel 2003 recita poi in Radio West, sul cui set conosce il futuro compagno Pietro Taricone. Tra le sue interpretazioni si ricordano poi diversi altri film dei primi anni Duemila, come Ora e per sempre, 13 a tavola e Nelle tue mani (che le è valso il Globo d'Oro come miglior attrice rivelazione dell'anno). E ancora Tutta Colpa di Giuda, From Paris With Love, Benvenuto Presidente con Claudi Bisio. Nel 2014 partecipa anche al Festival di Sanremo e, qualche settimana più tardi torna nelle sale con Allacciate le cinture di Ferzan Ozpeteck, per il quale vince il Nastro d'argento come miglior attrice protagonista. Infine si fa apprezzare dal pubblico anche in Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese e Made in Italy diretto da Luciano Ligabue.