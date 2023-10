Roma Film Festival, Kasia Smutniak disegna il look total black con dettaglio personalizzato nascosto Kasia Smutniak sceglie un look total dark per il debutto da regista con Mur al Roma Film Festival.

A cura di Arianna Colzi

Kasia Smutniak al Roma Film Fest

È partita la 18esima edizione del Roma Film Festival, il festival del cinema che si tiene ogni anno nella Capitale. Nella serata di giovedì, Kasia Smutniak ha presentato il suo Mur, il primo film che la vede dietro la macchina da presa. Per il film Smutniak è tornata nella sua terra natale, la Polonia, dove ha raccontato le storie di chi aiuta i migranti respinti al confine dello Stato, denunciando disumanità e criminalizzazioni. In occasione della première, l'attrice e regista ha indossato un look total black, colore che ha trionfato nella serata inaugurale, disegnato da lei in collaborazione con uno dei designer più amati al mondo.

Kasia Smutniak debutta alla regia al Roma Film Fest

Per il suo debutto da regista, Kasia Smutniak punta sul minimalismo con un tocco genderless. Da sempre lo stile di Smutniak è sempre un elogio al minimalismo, tendente ai look più dark: a Venezia, in occasione del Festival del Cinema, aveva scelto un tailleur destrutturato sensuale e dallo stile mannish, rigorosamente total black. Alle recenti sfilate di Milano, lo scorso settembre, aveva stupito tutti, invece, optando per un total white leggero ed estivo per l'evento di Loro Piana.

Kasia Smutniak in Valentino

Il look total black di Kasia Smutniak sul red carpet

L'attrice, da sempre poco amante degli sfarzi, ha calcato il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma indossando un look total black firmato in collaborazione con Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino. Per presentare un debutto alla regia su temi di così stretta attualità, Smutniak sceglie una camicia in popeline oversized e maniche leggermente arricciate. Le ampie tasche conferiscono alla camicia un tocco un po' androgino. L'oufit è completato da una gonna a sirena in pelle, con tasche anche questa. All'interno della camicia, il designer italiano ha voluto inserire un piccolo dettaglio personalizzato: un'etichetta con scritto "Kasia" sotto quella logata del brand.

L’etichetta personalizzata dentro l’abito Valentino

Il total black Valentino indossato da Kasia Smutniak al Roma Film Fest

Sul red carpet, Smutniak è stata accompagnata non solo dal cast di Mur, il film con cui debutta alla regia, ma anche da Pier Paolo Piccioli stesso. L'attrice ha raccontato a Vogue quanto ci tenesse particolarmente a sentirsi se stessa nell'abito con cui avrebbe presentato la pellicola, per far trasparire, anche attraverso i vestiti, un messaggio di essenzialità. Anche la sua stylist Gloria Ripamonti ha confermato la necessità della regista di calcare il red carpet con un abito che l'attrice potesse sentire davvero suo. Tutto l'outfit era illuminato da gioielli in oro firmati Pomellato.

Kasia Smutniak con Pierpaolo Piccioli

Da sempre, l'attrice è impegnata nel sensibilizzare le persone riguardo a diversi canoni estetici: la sua vitiligine sul volto, nascosta per anni, è emersa in recenti scatti in cui Smutniak si è anche autoritratta senza filtri né trucco. La neo regista ha dichiarato di non volersi più nascondere e di voler abbracciare anche quelle imperfezioni che ci rendono unici e particolari. I suoi estimatori, inoltre, hanno più volte lasciato commenti positivi riguardo il suo volersi mostrare così com'è, anche nel mondo dei social fatto di filtri.