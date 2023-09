Kasia Smutniak dice addio allo stile dark: alle sfilate di Milano splende in bianco Kasia Smutniak ha partecipato alla Milano Fashion Week, presenziando a un evento firmato Loro Piana. Per l’occasione ha detto addio allo stile dark, preferendo un outfit cozy-chic in total white.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è appena terminata ma continua ad attirare le attenzioni dei media grazie alle numerose collezioni Primavera/Estate 2024 presentate con delle sfilate suggestive e d'impatto. Le star non si sono volute perdere un evento tanto glamour e nell'ultima settimana sono corse da una parte all'altra della città solo per partecipare a eventi, show e party esclusivi. Kasia Smutniak non ha fatto eccezione e, dopo aver incantato i fan prima a Venezia e poi al Festival di Toronto (dove ha debuttato come regista), ora si è dedicata alla sua passione per la moda: ecco cosa ha indossato per un evento milanese all'insegna del glamour.

Kasia Smutniak in versione candida

L'avevamo lasciata in versione dark lady con tanto di cravatta, oggi ritroviamo Kasia Smutniak con un outfit candido e luminoso decisamente in contrasto con il total black a cui aveva abituato i fan. Nel weekend ha partecipato a una cena di gala organizzata da Loro Piana per presentare la collezione Primavera/Estate 2024 e ne ha approfittato per incantare ancora una volta col suo stile glamour ma allo stesso tempo anti-convenzionale. Niente abiti principeschi, tubini fascianti, spacchi e maxi scollature, ha preferito un completo dall'animo cozy di Loro Piana con maglioncino e pantaloni che può essere tranquillamente riciclato anche per la quotidianità.

Kasia Smutniak in Loro Piana

Il look cozy-chic di Kasia Smutniak

Per l'evento firmato Loro Piana l'attrice ha abbinato un paio di pantaloni palazzo dalla linea classica a un maglioncino a effetto rete, per la precisione un modello con maniche lunghe e bottoncini sul colletto che lasciava intravedere il top nero con le spalline sottili. Per completare il tutto ha scelto una cintura nera che ha esaltato il punto vita, degli stivaletti di pelle con tacco basso e gioielli Pomellato. È rimasta fedele all'acconciatura dall'effetto sauvage che sfoggia da diversi mesi, così come pure al trucco estremamente naturale che riesce a esaltare al massimo la sua innata bellezza. Kasia ha così dimostrato di essere la paladina dell'eleganza semplice, ben lontana dagli eccessi e dagli artifici.