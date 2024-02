Beyoncé lancia il nuovo brano con un bikini metallizzato: la regina del pop è tornata Beyoncé ha rubato la scena al Super Bowl svelando l’uscita di due nuovi singoli. Ha poi pubblicato una foto su Instagram che la immortala in tutta la sua sensualità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beyoncé nell'immagine di lancio dei nuovi singoli

Beyoncé sceglie un bikini in metallo per il lancio del suo ultimo singolo. La regina del pop, che ha battuto ogni record con il suo Renaissance tour, ha nuovi progetti in corso. Il secondo capitolo dell'album uscirà il mese prossimo, a distanza di due anni dal primo; nel frattempo ha rubato la scena al Super Bowl, l'evento sportivo più seguito degli Stati Uniti acquistando una pubblicità per svelare il lancio di due brani disponibili esclusivamente sul servizio di streaming Tidal.

Beyoncé nell'immagine di lancio dei nuovi singoli

Il bikini metallico di Beyoncé

I due nuovi singoli si intitolano Texas Hold'Em e 16 Carriages e le immagini che li pubblicizzano su Instagram hanno conquistato il web. Beyoncé sceglie un look non esattamente sobrio, ma che incarna l'anima delle canzoni: uno stile folk dalle influenze pop. Il look della prima foto è quello più audace, Queen Bey indossa un blazer crop nero, un cappello da cowboy e un paio di maxi orecchini argentati scultura; ma a lasciare di stucco è il particolare bikini in metallo che sfoggia sotto la giacca dove due dischi di acciaio coprono il seno mentre la parte sotto è stata costruita a forma di cuore sorretto da un cinturone in vita. Il look rappresenta lo stile country ma sensuale della canzone Texas Hold'Em.

Beyoncé nell'immagine di lancio dei nuovi singoli

Beyoncé, il nuovo stile country della pop star

Per lanciare 16 Carriages invece scegli uno scatto un po' old style dove sfoggia un caschetto corto su una camicia stile far west e un cappello abbinato, un'immagine più sobria, come è più soft la canzone che rappresenta.