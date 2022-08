Elodie con abito psichedelico e maxi orecchini: il look griffato per la festa di Diletta Leotta Elodie e Diletta Leotta sono grandi amiche: la cantante ha seguito il trend degli abiti ipnotici e colorati, perfetti per le sere d’estate.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @dilettaleotta

Elodie ormai è una vera e propria icona di stile: dagli abiti da sirena fino agli outfit anni Duemila, con minigonne e top reggiseno, ogni suo look detta le tendenze. La cantante si è riposata in vacanza in Puglia, tra bikini colorati e abiti in maglia, prendendosi una pausa da tour e concerti. Adesso è riapparsa sui social per il compleanno dell'amica Diletta Leotta: la festeggiata ha spento le candeline con uno scintillante minidress azzurro, mentre la cantante di Tribale ha voluto seguire uno dei trend dell'estate 2022: gli abiti effetto psichedelico.

L'abito bicolor in maglia di Elodie

La cantante ha una vera e propria passione per gli abiti in maglia, morbidi e scivolati: per il party dell'amica Diletta Leotta ha scelto un modello bicolore, blu elettrico e rosso, aderente e lungo fino alle caviglie. La linea semplice del vestito è movimentata dalla fantasia psichedelica, con i colori che si fondono: la stampa "ipnotica" è il trend dell'estate 2022 e anche Elodie si è lasciata conquistare. L'abito fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Philosophy di Lorenzo Serafini e costa 675 euro.

L’abito Elodie è firmato Philosophy di Lorenzo Serafini

Elodie con i capelli al naturale per l'estate

Elodie ha completato il look con un paio di maxi orecchini dorati, l'accessorio perfetto per illuminare i look estivi e far risaltare la tintarella. La cantante è una vera trasformista e negli anni ha sfoggiato chiome sempre diverse, dai capelli rosa al biondo platino, dalle onde retrò alle treccine. Per l'estate ha deciso di lasciare i folti ricci neri al naturale: anche i capelli meritano un momento di relax. Elodie sta approfittando dell'estate per ricaricare le batterie in vista del suo debutto come attrice al Festival di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Sul grande schermo la vedremo in versione dark lady nel film Ti mangio il cuore: come ci stupirà sul red carpet?