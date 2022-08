Le vacanze italiane di Elodie: sotto il sole della Puglia con bikini colorato e senza trucco Elodie si sta godendo le vacanze in Puglia, con gli amici (tra cui Diletta Leotta). In questi momenti di relax, predilige il look acqua e sapone.

A cura di Giusy Dente

Le ultime settimane hanno visto Elodie impegnata su più fronti. La cantante è una delle grandi protagoniste di questa estate: dopo Guaranà e Margarita, i tormentoni con cui ha fatto ballare tutti nel 2019 e 2020, ora è la volta di Tribale. Sta portando il suo nuovo singolo sui palchi delle principali città italiane e concerto dopo concerto non è sfuggita la sua svolta di stile in chiave anni Novanta-Duemila, col ritorno di pantaloni a vita bassa, intimo in vista e altri capi in voga in quei decenni così iconici. L'artista è stata ospite del Tim Summer Hits con un completo arancione effetto metallico, a Battiti Live l'abbiamo invece vista con un crop top multicolor abbinato a tanga in bella vista, al Coca-Cola Summer Festival ha invece conquistato tutti con un top in denim abbinato a minigonna griffata tempestata di cristalli (da oltre 1000 euro). Ma oltre alla musica si è anche messa in gioco come attrice: la vedremo sul grande schermo, in qualità di protagonista del film Ti mangio il cuore. Comprensibilmente, dunque, era il momento di una pausa: si sta godendo un po' di meritato riposo.

Le vacanze di Elodie

Instancabile e sempre in movimento, Elodie si è presa una meritata pausa dal lavoro, per rilassarsi e godersi le meritate vacanze estive. Si trova in Puglia, assieme a degli amici, tra cui un altro volto femminile molto noto e amato, dei social e della tv. È infatti stata a cena con Diletta Leotta. Nei suoi look balneari c'è una costante. A luglio si era concessa, tra i suoi mille impegni, una giornata in barca, indossando un due pezzi griffato nude. Il bikini è il suo costume preferito, meglio se con maxi sgambatura e coloratissimo, un po' in stile anni Ottanta.

Anche l'anno scorso ha sfoggiato questo modello, così come a Capodanno, quando con la sorella Fey è volata in una meta esotica. In tutto queste occasioni ha sempre portato i capelli al naturale. Lei è una che sperimenta molto con la chioma: negli ultimi tempi ha osato con le trecce lunghissime, per poi tornare al caschetto corto. Ora in vacanza ha la chioma lunga, coi suoi ricci naturali, proprio come si vede nelle foto che ha condiviso con fan e follower, direttamente dalla spiaggia. La scelta è cadiuta nuovamente su un bikini: un modello coloratissimo con stampa geometrica: reggiseno a triangolo e tanga sgambato con sottili laccetti sui fianchi.