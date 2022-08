Elodie torna sul palco: al Coca-Cola Summer Festival con la minigonna di cristalli da oltre mille euro Elodie è stata tra le protagoniste del Coca-Cola Summer Festival a Paestum e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato tutto sulla logo-mania con una minigonna griffata tempestata di cristalli: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la regina dell'estate 2022, è da quando ha lanciato Bagno a Mezzanotte la scorsa primavera che sta scalando le classifiche del nostro paese e la cosa non è cambiata neppure quando ha presentato Tribale, la nuova hit già diventata un vero e proprio tormentone. Ora, dopo essersi concessa una vacanza in Puglia per il matrimonio di due amici e aver debuttato come attrice, è tornata a esibirsi sul palco. Lo scorso weekend è stata tra gli ospiti del Coca-Cola Summer Festival che si è tenuto a Paestum e per l'occasione ha messo in mostra la sua passione per la moda e per le griffe.

Il look logato di Elodie

Elodie è tornata sul palco per il Coca-Cola Summer Festival e non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile. Dopo le micro tutine e i completi "metallici", questa volta ha puntato sulla logo-mania. Si è affidata a Donatella Versace, stilista che ormai la considera una delle sue muse, che ha firmato per lei un look glamour e logato. La cantante ha abbinato un crop top con le spalline sottili in nero e denim a una minigonna a vita bassa, un modello aderentissimo e ricoperto di cristalli scintillanti che riproducono la scritta Versace all-over. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison la gonna viene venduta a 1.500 euro. Per completare il tutto Elodie ha aggiunto un tocco anni '90, ovvero un choker dorato con delle medagliette-medusa.

Minigonna Versace

Elodie con le extension ondulate

È ormai da diverse settimane che Elodie ha detto addio alle treccine maxi, tornando ai suoi capelli naturali (anche se con le extension). Per il concerto a Paestum ha optato per un'acconciatura sauvage che si rivelerà perfetta per l'estate: con la chioma sciolta e riccia ma dall'effetto estremamente naturale. A firmare l'hair look è stato il suo parrucchiere di fiducia Andrea Soriga (che di recente ha seguito anche Chiara Ferragni a Parigi). Per quanto riguarda il make-up, ha messo in risalto gli occhi con un mascara XXL ma ha preferito evitare i dettagli troppo marcati. Insomma, Elodie non è solo una cantante talentuosa, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile.