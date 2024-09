video suggerito

Perché Letizia di Spagna ha indossato le perle al funerale del cugino del re Letizia di Spagna ha partecipato ai funerali di Juan Gómez-Acebo, il cugino del re Felipe VI, che si sono tenuti ieri a Madrid. Per quale motivo ha completato il look nero con delle perle? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Juan Gómez-Acebo, visconte di La Torre e cugino del re Felipe VI, ha perso la vita dopo una lunga battaglia contro il cancro lo scorso 12 agosto a Palma di Maiorca. Solo nelle ultime ore, però, la famiglia reale spagnola si è riunita per rendergli omaggio. Ieri, 8 settembre 2024, è stata organizzata una cerimonia religiosa in suo onore presso la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas di Madrid. Seduti tra le prime file della chiesa non potevano che esserci i due sovrani Felipe e Letizia Ortiz che, come da tradizione, si sono vestiti di nero in segno di lutto. Per quale motivo la regina ha indossato anche un'elegante collana di perle?

Letizia di Spagna vestita di nero in segno di lutto

Il nero è il colore simbolo del lutto e i reali spagnoli non hanno potuto fare a meno di rispettare la tradizione durante la cerimonia funebre organizzata a un mese dalla morte di Juan Gòmez-Acebo, il cugino del re. Letizia Ortiz, in particolare, ha seguito alla lettera le regole dell'etichetta indossando un elegante abito midi di Carolina Herrera. Si tratta di un modello sobrio e chic dallo stile minimal ma allo stesso tempo iper raffinato: ha la gonna a campana, le maniche corte arricchite da volant e il bustier a girocollo. Per completare il tutto la sovrana ha scelto degli ulteriori accessori dark, dalla mini borsa di pelle sempre di Carolina Herrera alle slingback con i kitten heels di Massimo Dutti.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera

Il significato simbolico delle perle

Solitamente punta tutto su gioielli d'oro e diamanti, ma al funerale del cugino di Felipe la regina Letizia di Spagna ha preferito un'elegante collana di perle. La scelta di stile è stata tutt'altro che causale: come dimostrato già dai Royals britannici dopo la morte della regina Elisabetta II, le perle sono la pietra simbolo del lutto reale. Incolori ma eleganti, sobrie ma iper-preziose, prive di scintillii o di dettagli appariscenti: per tradizione sono l'emblema della discrezione e del rispetto. È stato durante il regno della regina Vittoria che furono associate per la prima volta al lutto, per la precisione quando la sovrana rimase vedova a 42 anni e per rispettare l'etichetta indossò solo abiti neri e gioielli opachi. Ancora oggi grazie alla loro purezza e al loro stile minimal e chic le perle vengono considerate i preziosi più appropriati per una cerimonia funebre.

Leggi anche Kasia Smutniak regina di sensualità a Venezia: sfila con gilet scollato e cuffietta di perle

Letizia di Spagna in nero con le perle