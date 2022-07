Elodie arriva a Battiti Live col completo multicolor: mostra l’ombelico e lascia il tanga a vista Elodie è stata tra le protagoniste della quarta puntata di Battiti Live andata in onda ieri sera su Italia 1. La cantante si è esibita nelle sue due hit e ha sfoggiato un look all’insegna della sensualità: completo arcobaleno con crop top e tanga in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Battiti Live, la seconda registrata a Gallipoli a inizio luglio. Come ormai da tradizione, gli artisti che hanno calcato il palco si sono sfidati a colpi di stile, esibendosi nelle loro hit destinate a diventare dei tormentoni. La padrona di casa Elisabetta Gregoraci ha incantato il pubblico in fucsia con un audace cut-out sul seno ma a farle concorrenza in fatto di look è stata Elodie. L'ex cantante di Amici ha aperto la serata con le sue Bagno a Mezzanotte e Tribale, distinguendosi per bellezza e sensualità. Poteva mai rinunciare al glamour per un'occasione simile? Assolutamente no: ecco cosa ha indossato per la sua prima volta al noto festival dell'estate.

Il completo multicolor di Elodie

Cosa ha indossato Elodie a Battiti Live? Dopo essere apparsa in versione "metallica" sul palco dei Tim Summer Hits, questa volta ha riproposto un completo arcobaleno sfoggiato qualche tempo fa sui social, anche se ha aggiunto una minigonna blu elettrico, un modello a vita bassa e con uno spacco sul davanti. La cantante ha esaltato la sua silhouette impeccabile abbinando crop top multicolor e tanga, lasciando quest'ultimo in bella vista come impone il trend del momento. Ha poi completato il tutto con un paio di décolleté in blu elettrico con l'abbottonatura alla schiava e il tacco a spillo. Elodie non è forse la regina di stile dell'estate?

Elodie a Battiti Live col completo multicolor

Battiti Live, perché Elodie ha di nuovo le treccine?

Negli ultimi giorni Elodie aveva sorpreso i fan col suo ennesimo cambio look: sui social era apparsa meravigliosa in versione dea con i capelli lunghissimi e "al naturale", ovvero ondulati e voluminosi. Perché sul palco di Battiti Live ha sfoggiato di nuovo le treccine XXL? Il motivo è molto semplice: il programma è stato pre-registrato a inizio luglio, ovvero quando la cantante non aveva ancora rivoluzionato la sua acconciatura estiva. I fan che la amano con la chioma al naturale (anche se con le extension) possono stare tranquilli, al momento Elodie sembra non avere intenzione di tornare alle treccine, anche se con lei le trasformazioni improvvise ed estreme sono sempre dietro l'angolo.