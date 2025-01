video suggerito

Ilary Blasi torna in tv con l’abito bianco che lascia le spalle nude Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo: la conduttrice si è raccontata ai microfoni dell’amica Silvia Toffanin, con cui ha smentito i gossip su un loro possibile litigio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo domenica 19 gennaio. La conduttrice è reduce dal successo della serie Ilary, che è ormai da giorni uno degli show più visti su Netflix, e ha voluto raccontare questo momento particolarmente felice all'amica di sempre Silvia Toffanin. Le due, tra l'altro, erano state al centro di alcuni rumors che le vedevano lontane dopo un litigio: durante la puntata Blasi e Toffanin hanno commentato in maniera divertita la notizia di un loro possibile litigio. Per il ritorno a Verissimo, Blasi ha scelto un abito bianco abbinato a stivali animalier.

Ilary Blasi, gli orecchini sono una cascata di perle

Ilary Blasi sta vivendo un momento magico. La conduttrice ha sfoggiato un abito midi total white che lasciava le spalle nude: a illuminare il volto e il décolléte ci hanno pensato gli accessori, ovvero un paio di pendenti con una cascata di perle partita da una pietra preziosa che impreziosiva il lobo. Si tratta di un gioiello firmato De Liguoro, brand di gioielli storico di Milano, realizzato con perle dégradé che scendono a cascata da un cristallo di taglio ottagonale che copre il lobo. Il modello Labuan viene venduto sul sito del brand a 49 euro.

Ilary Blasi a Verissimo

Sempre in una delle ultime apparizioni televisive, in occasione di una puntata di Tu sì que vales, dove aveva ricoperto il ruolo di giudice, Ilary Blasi aveva sfoggiato una maxi collana con diversi giri di perle. A dimostrazione di quanto Blasi ami questo tipo di gioiello, anche per Verissimo ha scelto un paio di orecchini impreziosiscono l'intero look.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin

A dare un altro twist al look di Ilary Blasi ci pensano gli stivali scamosciati a punta con tacco a spilla, che forniscono un tocco più grintoso a un outfit che altrimenti sarebbe stato semplicemente minimal. La texture animalier degli stivali al ginocchio è l'accessorio perfetto per descrivere il carattere ironico e pieno di grinta della conduttrice.

Ilary Blasi a Verissimo