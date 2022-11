Chiara Ferragni inaugura l’inverno coi collant bianchi da abbinare agli abiti fluo Look griffato per Chiara Ferragni: il pezzo forte è la nuova borsa di Balmain che costa quasi 2000 euro. L’ha abbinata a dei collant bianchi: saranno la moda dell’inverno?

A cura di Giusy Dente

Sono le borse, i migliori amici delle donne. Non ha dubbi Chiara Ferragni, che condividendo sui social il suo ultimo look ha scritto che le borse Balmain non sono mai abbastanza nel guardaroba. L'ascensore è una delle location preferite dell'influencer, quando si tratta di mostrare a fan e follower i suoi outfit delle grandi occasioni. Ed è anche una fan dei selfie allo specchio, che realizza solitamente nella sua sconfinata cabina armadio, dove si intravedono decine di paia di scarpe, vestiti, cinture e borse delle principali Maison. Difatti dinanzi alla sua versione sdoppiata ha scritto che, proprio come le borse anche le Chiara non sono mai troppe. Balmain è una delle Case di moda a cui è maggiormente legata, di cui ha spesso indossato le trendy creazioni.

Chiara Ferragni con l'abito sfumato

Look all'insegna dei colori sgargianti, quello mostrato da Chiara Ferragni sui social. L'influencer indossa un abito a maniche lunghe con dettaglio cut-out sul décolleté e gonna asimmetrica, con due lembi di tessuto più lunghi lateralmente. Lo ha abbinato a un paio di stivaletti bianchi, stesso colore dei collant. Il pezzo forte dell'outfit è la borsa, che è una new entry nel guardaroba dell'imprenditrice. Si tratta di una creazione firmata Balmain, uno dei suoi marchi preferiti.

Del brand era il top-catena con schiena nuda sfoggiato alle sfilate di Parigi di gennaio 2022, un pezzo d'artigianato realizzato in ben 5 settimane di lavoro e ideato dal direttore creativo Olivier Rousteing. A settembre era presente allo show Primavera/Estate 2023 della Maison, dove ha indossato un'audace tuta aderente effetto seconda pelle, che sembrava quasi dipinta sul corpo. E del brand era anche la giacca ricoperta di micro cristalli scintillanti indossata a mo' di vestito alle sfilate milanesi.

in foto: borsa Balmain

Quanto costa la borsa dell'influencer

Per completare il suo look arcobaleno, Chiara Ferragni ha scelto una borsa griffata: è una creazione firmata Balmain. Si tratta della pochette Blaze in pelle, portabile sia a tracolla che a mano, con lavorazione coccodrillo in rilievo usata come decorazione e impreziosita da dettagli in oro. Sul sito ufficiale del brand costa 1890 euro. La borsa è in tinta coi collant bianchi: saranno il trend dell'inverno, da abbinare a look variopinti per sfidare il freddo?