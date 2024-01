Ilary Blasi con Isabel Totti in una stanza di pelo rosa: quanto costa l’esperienza al Color Hotel Ilary Blasi e la figlia Isabel Totti hanno fatto visita al Color Hotel, un’esperienza interattiva all’insegna dei colori e del divertimento: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle camere interattive e multicolor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tra le donne dello spettacolo più chiacchierate del momento: è appena tornata a Roma dopo aver trascorso le vacanze natalizie in montagna e sembra essere più "scatenata" che mai. Complice il successo del docu-film di Netflix Unica, ha pensato bene di tornare a parlare della sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti ma questa volta in un libro. Proprio qualche giorno fa ha lanciato a sorpresa Che Stupida, sulla cui copertina è apparsa col viso coperto accanto alla didascalia "La mia verità". Ora, però, per lei è arrivato il momento di darsi al relax e al divertimento in famiglia: ecco l'esperienza all'insegna del furry e del total pink che ha provato con la figlia Isabel Totti.

Cos'è il Color Hotel

Sognate un mondo "peloso" in total pink? Dovreste provare l'esperienza documentata da Ilary Blasi sui social. La conduttrice si è mostrata in una camera interamente tappezzata di pelo rosa, divertendosi con la figlia Isabel tra cappotti teddy, occhiali furry e comode pantofole fluffy.

La Furry Room

Di cosa si tratta? Di una delle camere del Color Hotel, un vero e proprio viaggio emozionante attraverso il colore, un percorso a metà tra il sogno e la realtà che intende suscitare nei visitatori delle emozioni indelebili.

Isabel Totti nella piscina di palline

La struttura si estende su 4.000 mq e al suo interno tutto è all'insegna dell'interattività: conta 11 diverse ambientazioni, ognuna di loro è stata trasformata in una camera d'hotel, dalla Spa fatta di palline alla Game Room di mattoncini lego, fino ad arrivare alla Roller Disco e alla Furry Room amata da Ilary e Isabel.

Ilary Blasi al Color Hotel

Color Hotel, come e dove visitarlo

"Colorate la vostra permanenza. Experience is the key" è questo il motto del Color Hotel, progetto nato da un'idea di Lux Eventi, realizzato con le scenografie di Alessia Petrangeli con la collaborazione di artisti come Motorefisico, Mr.THOMS e Studio Cliche. La visita alle varie camere dura circa un'ora e un quarto e prevede il passaggio attraverso le diverse camere, culminando nel viaggio in un'ascensore multicolor fatta di specchi perfetta per Stories e selfie da postare su Instagram.

La Spa del Color Hotel

Il Color Hotel si trova al primo piano del Wow Side Shopping Center in Viale Donato Bramante, Fiumicino, e al momento sono disponibili solo gli orari fino a lunedì 15 gennaio (rimarrà aperto ogni giorno dalle 11:00 alle 21:00). Quanto costa provare una simile esperienza? Il biglietto intero per adulti viene venduto a 12 euro, mentre il ridotto per bambini dai 4 ai 12 anni costa 10 euro. A questo punto, dunque, non resta che provare, immergendosi totalmente in un mondo da sogno all'insegna dei colori.

La Galleria d'arte del Color Hotel