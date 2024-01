Ilary Blasi cambia stile: sul set è minimal in jeans, maglioncino bianco e trucco nude Niente più make-up marcati, lustrini e dettagli iper sensuali, Ilary Blasi sembra aver cambiato drasticamente stile: ecco il look minimal che ha rivelato sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi è tra le donne più chiacchierate del momento: dopo il successo di Unica, il documentario di Netflix in cui ha raccontato la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, è tornata ad affrontare pubblicamente la questione, ma questa volta con un libro. L’opera che ha appena pubblicato si chiama Che stupida ed è stata accompagnata da una sua esclusiva foto in primissimo piano in cui si è coperta il viso con un maxi cappello. Dopo l’iniziale clamore dell’annuncio, ora si gode la normale quotidianità fatta di serate in famiglia e impegni professionali. Di recente, ad esempio, si è mostrata in una insolita versione minimal alle prese con uno shooting top secret.

Il look minimal di Ilary Blasi

L’avevamo lasciata con la piccola Isabel Totti al Color Hotel di Roma, uno spazio interattivo all’insegna dei colori e dell’originalità, oggi ritroviamo Ilary Blasi nel backstage di un servizio fotografico (che al momento è ancora top secret). Sebbene abbia abituato i fan al suo stile esuberante e appariscente, questa volta ha rinunciato a lustrini, cristalli e dettagli iper sensuali.

Ilary Blasi nel backstage dello shooting

La conduttrice ha preferito un insolito look basic e minimal contraddistinto da jeans a vita bassa e maglioncino candido a girocollo e con le maniche lunghe. Certo, essendo solo alla postazione trucco non le veniva richiesto un outfit “da palcoscenico”, ma anche questo è fuori dal comune, visto che spesso nella normale quotidianità Ilary ha osato con colori fluo e dettagli appariscenti.

Leggi anche Ilary Blasi, i nuovi pantaloni a effetto cuissardes di jeans costano quasi mille euro

Ilary Blasi sul set in versione minimal

Ilary Blasi con il trucco nude

Anche per quanto riguarda il make-up Ilary ha puntato tutto su un insolito stile “naturale”. No ad eye-liner marcato, ombretto smokey eyes e rossetti “infiammati”, ha preferito i toni del nude, mettendo in risalto con semplicità gli impeccabili lineamenti del viso. È poi rimasta fedele ai capelli castani che sfoggia da diversi mesi, tanto che ormai il biondo platino degli scorsi anni sembra essere solo un lontano ricordo. A farle compagnia sul set non poteva che essere Graziella Lopedota, la sua manager, che non ha esitato a immortalarla mentre era tra le grinfie dei make-up artist. Lo shooting che la conduttrice sta per realizzare rappresenterà una svolta di stile all’insegna della semplicità?

Ilary Blasi dopo il trucco