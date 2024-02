Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller con una mini borsa griffata da 30mila euro Ilary Blasi è in vacanza in Sud Africa con il compagno Bastian Muller. Per una cena a lume di candela ha sfoggiato una mini bag di lusso davvero esclusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Ilary Blasi è volata in Africa con il compagno Bastian Muller. La coppia si è concessa una piccola fuga d'amore in Sud Africa, visitando la meravigliosa Clifton Beach a Capo di Buona Speranza, spostandosi poi verso Città del Capo. Qui si sono concessi una degustazione di vini in una delle cantine nella provincia di Franschhoek. Il viaggio romantico arriva dopo un weekend in famiglia trascorso a Parigi con le figlie della conduttrice, Chanel e Isabel Totti.

Il look di Ilary Blasi

Il look total black di Ilary Blasi

Per una serata speciale, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno cenato nel ristorante gourmet Asoka di Città del Capo. Per l'occasione la conduttrice ha scelto un look molto semplice: mini abito nero con maniche lunghe e stivali in pelle nera con le fibbie. A risaltare, però, su questo outfit molto minimal è stato uno degli accessori sfoggiati: una mini Kelly di Hermès. Il modello, uno dei più celebri della Maison francese, è così chiamato in onore dell'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly, che la usò per proteggere la già evidente gravidanza dai flash dei fotografi. Insieme alla Birkin, è uno dei modelli più noti di Hermès.

La mini Kelly sfoggiata da Ilary Blasi

La borsa sfoggiata da Ilary Blasi è una mini Kelly Craie Epsom Palladium Hardware. Si tratta di un modello rarissimo, che è possibile acquistare su siti second hand. Il prezzo di questo prezioso accessorio è di 31.232 euro. La conduttrice è una grande appassionata della borsa: ne possiede svariati altri modelli, come quella fucsia che le abbiamo visto sfoggiare in vacanza a Londra con le figlie. Anche per il suo compleanno, lo scorso aprile, aveva scelto un modello mini in versione arancione.

Leggi anche Ilary Blasi e Bastian Muller volano in Africa: nel selfie di coppia vestono coordinati

La Kelly Craie Epsom Palladium Hardware