Ilary Blasi al battesimo del nipote John: indossa maglione e sneakers ma con la borsa d'oro griffata Ilary Blasi ha partecipato al battesimo del nipote John poco dopo essere tornata dalle vacanze di Capodanno. Niente abiti da sera o da cerimonia, ha preferito lo stile casual ma senza rinunciare a un dettaglio griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è appena tornata dalle vacanze natalizie che ha trascorso in Svizzera con Bastian Muller e con la figlia Isabel Totti. Nonostante la stanchezza accumulata tra party scatenate e sciate ad alta quota, ha voluto partecipare a un attesissimo evento di famiglia: il battesimo del piccolo John, il secondo figlio della sorella Melory Blasi e di Tiziano Panicci. Tra palloncini azzurri, maxi orsacchiotti di peluche e stelle filanti sulla torta, la festa è stata sofisticata e glamour. La conduttrice, però, ha lasciato nell’armadio i soliti abiti da sera super sensuali, per l’occasione ha preferito puntare su un insolito stile casual (ma senza rinunciare a un tocco scintillante e griffato).

Il look casual di Ilary Blasi

Per il battesimo del nipote John Panicci Ilary Blasi si è ribellata alle tradizionali regole di dress code imposte durante le cerimonie e ha puntato tutto su uno stile comodo e casual. Niente gonne lunghe dall'animo principesco, tubini fascianti o abiti gioiello in colori pastello, è apparsa super fashion in versione cozy e dark. Ha abbinato un maglioncino nero aderente e a collo alto a un paio di pantaloni di pelle, per la precisione un modello oversize ispirato agli anni '90, ovvero a vita alta e con le cuciture bianche in vista. La conduttrice ha rinunciato anche ai tacchi a spillo, solitamente un tratto distintivo dei suoi look, preferendo delle sneakers bianche raso terra.

Ilary Blasi in versione casual

Ilary Blasi con la borsa specchiata

A fare la differenza nel look di Ilary è stata la borsetta, una chicca griffata e luccicante che di sicuro farà impazzire i fashion addicted più incalliti. Si tratta della classica tracolla in pelle trapuntata di Chanel ma declinata in una versione in oro metallizzato a effetto specchio, la sua particolarità? Sulla catena c’è attaccato un portamonete coordinato a forma di stella.

Ilary con la borsa Chanel

L’accessorio fa parte della collezione Cruise 2023-24 e sul sito italiano della Maison non è in vendita, è disponibile solo all’estero e costa oltre 6.600 euro. Ilary Blasi l’avrà acquistata durante uno dei suoi recenti viaggi? L’unica cosa certa è che la nuova borsetta griffata con la stella sembra essere destinata a diventare l’oggetto del desiderio degli appassionati di moda.

La borsa gold di Chanel