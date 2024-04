Vladimir Luxuria avverte il pubblico: “Non ci sono seconde chance. Se mandate via qualcuno se ne va”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2024, in onda giovedì 11 aprile, quattro sono i naufraghi in nomination, due di loro dovranno affrontare il rito della Salvation, che consiste in un duello tra i due concorrenti meno nominati, che dovranno contendersi, quindi, la permanenza sull'Isola. Nel frattempo, però, Vladimir Luxuria chiarisce un particolare che differenzia questa, dalle altre edizioni del reality show.

L'avvertimento di Vladimir Luxuria dopo il televoto

Arriva, quindi, il verdetto del televoto. Il primo naufrago che non è stato salvato dal pubblico e che quindi dovrà affrontare la prova è Arthur Dainese, dopodiché l'altro naufrago a non essere stato graziato è Luce Caponegro, ed è così che Eleonoire Casalegno taglia le corde che li tengono legati alla struttura posizionata in acqua. A commentare l'accaduto per prima è Selen che dichiara: "Mi aspettavo di Joe perché ha tanti follower sui social, quindi è facile comunicare anche attraverso la propria agenzia, di farsi salvare. Samuel anche è molto conosciuto", anche Arthur commenta l'esito del televoto: "Ci sono quelli che sono più seguiti, e quelli meno, non è che ci possa fare niente". Vladimir Luxuria, quindi, cerca di tranquillizzare i suoi naufraghi: "Vorrei dirvi che il seguito non significa che voi siate meno amati, siete amatissimi, ve lo assicuro". La conduttrice, però, una volta chiuso il collegamento, dà un avvertimento al pubblico e dice:

Quest'anno le cose cambiano, non ci saranno seconde chance. Non ci sono altre spiagge, Playa Desnuda, Playa così. Quindi se decidete che qualcuno non deve stare su quest'Isola, quel qualcuno su quest'isola non ci sarà. Lo mandate via.

Dopo l'esito del televoto, Sonia Bruganelli ha detto la sua dicendo: "Samuel è forse il più famoso, anche per questo è stato votato dai non famosi, ma era normale che salvasse. Luce, invece, è vero che è buona, però forse lascerà che far vedere un altro lato di sé". L'opinionista, poi, si lascia andare ad un ulteriore commento: "Poi Joe è il mio preferito, forse non dovrei dirlo, non voglio condizionare i voti di nessuno, magari questa cosa va a suo sfavore".