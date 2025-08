Quali sono le 10 città italiane più cercate dai turisti internazionali per l’estate

Bari

Quest'estate le spiagge italiane saranno affollate di turisti. Anzi, sembra che questi ultimi saranno in maggioranza, rispetto agli italiani, incuriositi dalle bellezze delle nostro Paese. Ma l'offerta turistica che attrae così tanto non include solo le località balneari. Ai turisti d'estate piace anche visitare le nostre città, che continueranno ad affollarsi in queste settimane. I dati di Booking rivelano appunto le 10 destinazioni che hanno registrato il maggior numero di prenotazioni per le vacanze estive da parte di viaggiatori internazionali.

Top 10 città italiane più cercate dai turisti di tutto il mondo

Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe/Confcommercio, ha analizzato la situazione sulle spiagge italiane, confrontandola anche con quella dell'anno scorso nello stesso periodo. Luglio è stato critico. Dopo un aumento complessivo di presenze e consumi pari a circa il 20% a giugno, si è poi registrata una riduzione media del 15% (con punte del 25% in Calabria ed Emilia-Romagna). E se da un lato è diminuito il numero di italiani, è aumentato quello dei turisti stranieri.

Ma dove prenotano precisamente i turisti stranieri che scelgono l'Italia per le vacanze estive? Mare, ma non solo: anche città note per la loro storia, la cultura. Booking.com ha analizzato le ricerche effettuate tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025 per soggiorni estivi nei mesi di luglio e agosto e le ha confrontate con ricerche effettuate nello stesso periodo del 2024.

La città con l'aumento maggiore è in Puglia: +41% per Bari. Segue il +29% di Palermo. Poi a parimerito Rimini e Milano col +21%. Il capoluogo milanese è la prima destinazione non balneare presente in lista. Seguono nella classifica: Bibione (+19%), Lido di Jesolo (+18%), Roma (+12%), Firenze (+14%), Napoli (+10%), Venezia (+5%).

Tra le nazionalità più attive nella ricerca di un soggiorno in Italia spiccano: Polonia (+36%), Regno Unito (+35%), Paesi Bassi (+31%). Molto diverse le città italiane cercate però dai viaggiatori italiani. Loro si orientano soprattutto verso Tropea (+16%), Porto Cesareo (+23%), Villasimius (+18%), Vieste (+20%).

