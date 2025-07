video suggerito

Quali sono le destinazioni balneari più amate d’Italia: Jesolo è regina dell’estate 2025 Jesolo non solo è al primo posto come destinazione balneare dell’anno ma è anche nella classifica delle mete più amate dai giovani alla ricerca di divertimento. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come ogni anno, anche per il 2025 è arrivata la tradizionale classifica stilata da Jfc: il "Panorama Turismo – Mare Italia". È una fotografia dell'estate, che rivela le mete preferite quando si tratta di vacanze al mare. Non solo. L'Osservatorio ha anche fatto delle stime, in merito alle presenze sulle spiagge: si prevedono 406 milioni 176mila presenze e 33 miliardi 714 milioni di euro di fatturato, nello specifico con un calo della clientela italiana e un incremento di stranieri (+5% rispetto all'estate 2024).

Quali sono le mete di mare preferite in Italia

Jesolo è al primo posto della classifica generale con un punteggio complessivo di 3.421 voti. È riuscita a sorpassare Rimini, ferma in seconda posizione con 3.347 punti. Ancora la Romagna anche in terza e quarta posizione: rispettivamente Riccione con 2.676 voti (che guadagna una posizione nella classifica generale) e Cervia Milano Marittima con 2.369 voti (che risale la classifica di ben tre posizioni). Segue al quinto posto la siciliana San Vito Lo Capo, che ha perso molte posizione: quest'anno ha solo 2.290 voti, ma nel 2024 spiccava al primo posto. Forte Dei Marmi mantiene la sesta posizione mentre Porto Cervo ne guadagna ben sei, arrivando settima. All'ottavo posto c'è una new entry: la veneta Caorle seguita da Alghero in caduta libera rispetto al 2024: quattro posizioni in meno. Fanalino di coda è un'altra new entry: entra per la prima volta in classifica Monte Argentario ferma a 2.005 voti.

Rimini

Jfc ha stilato anche delle sotto-classifiche tematiche. Orosei, per esempio, si è aggiudicata il titolo di meta più rilassante e tranquilla, seguita dall'Isola d'Elba e dalle Isole Tremiti. Sul fronte della sostenibilità, la meta più green sono le Isole Egadi seguite da Sirolo e Asinara. Rimini è al primo posto per quanto riguarda le vacanze di famiglia: al secondo posto Lignano Sabbiadoro e al terzo Alba Adriatica. Rimini si è imposta anche come meta più attraente per le nuove generazioni, seguita da Riccione, Jesolo e Gallipoli, tutte appetibili per chi cerca eventi, feste, svago e divertimento. Per quanto riguarda la meta con il miglior rapporto prezzo/qualità è Bellaria Igea Marina: in classifica anche Pineto e Roccella Jonica. All'opposto, classificate quindi come le destinazioni balneari più lussuose e più costose: Porto Cervo, Capri, Portofino.

Capri

Quali sono le regioni più desiderate

Per quanto riguarda le regioni più desiderate la classifica è così composta:

Sardegna 1.712 voti Emilia Romagna 1.512 Puglia 1.471 Sicilia 1.231 Toscana 1.182 Veneto 1.134 Abruzzo 1.002 Marche 911 Calabria 903 Liguria 892 Campania 761 Lazio 478 voti Friuli Venezia Giulia 456 Basilicata 187 Molise 121