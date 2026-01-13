Non solo Versailles, è spagnolo uno dei castelli più belli d’Europa

Castello di Butron, Paesi Baschi

Quando si parla di grandi castelli europei, l’immaginario corre subito, tra gli altri, a Versailles, alla Reggia di Caserta o all’Alcázar di Siviglia. Molto meno noto è il castello di Butrón, nei Paesi Baschi, non lontano da Bilbao. La sua storia parte fin dal Medioevo, ma l’aspetto attuale è frutto di un’incredibile ricostruzione neogotica ottocentesca che gli ha dato un profilo particolare e immediatamente riconoscibile. Pur non avendo la fama dei grandi palazzi reali, è uno dei complessi più interessanti del nord della Spagna e anche d’Europa, sia per la sua architettura sia per il contesto in cui si inserisce.

La storia del castello di Butron

Situato nel cuore della Biscaglia, nella regione di Uribe vicino a Bilbao, il Castillo de Butrón affonda le sue origini in epoca medievale, più precisamente nel XIII secolo quando era la casa-torre della famiglia del signore di Butron. Tutta la regione era, infatti, divisa in piccole aree controllate dai nobili dell’epoca, che avevano bisogno di fortezze imponenti per proteggere il proprio casato e la propria terra. Tuttavia, il XIV secolo portò con sé lotte e guerriglie tra le varie casate e la nobiltà si ritrovò divisa in un periodo buio. Per questo motivo, il castello venne rafforzato, diventando più grande e pratico per difendere ancora di più la famiglia nobile dalle incursioni nemiche. Quando poi le lotte finalmente cessarono qualche tempo dopo, il castello venne gradualmente abbandonato, in quanto non più utile nel suo ruolo, ovvero proteggere. Ma il vero cambiamento avvenne nel corso dell’800: nel 1878, infatti, Narciso de Salabert y Pinedo, il marchese di Torrecilla, acquistò le rovine del castello e decise di ristrutturarlo per ridargli vita. Sono gli anni del Romanticismo, dello sguardo malinconico verso il passato, gli anni dei moti rivoluzionari non solo politici ma anche nelle arti. Il progetto venne affidato allora a Francisco de Cubas, architetto che conosce e comprende bene lo spirito del tempo. Ispirato dall’estetica neogotica trasforma allora il Castello di Butron in una struttura neogotica-militare: vennero aggiunte torri, merlature e il castello divenne così più grande e scenografico.

Il tetto del castello di Butron

Cosa vedere al Castello di Butron

Oggi il castello è purtroppo privato, ma, con un po’ di fortuna, è possibile vederlo dal fuori e ammirare la sua struttura davvero unica e mozzafiato. È un vero e proprio capolavoro per la sua complessità: le quattro torri angolari rimandano al Medioevo, ma con l’aggiunta di uno stile Romantico, mente la torre del Homenaje al centro è davvero incredibile, in pieno stile neogotico. Il tetto è poi uno degli elementi più suggestivi, in grado di unire perfettamente eleganza e moda dell’800 a un pizzico di orientassimo, con le rivestiture in ardesia, le decorazioni e gli archi a ferro di cavallo. Infine, il castello di Butron è circondato da un grande parco, che copre oltre 35.000 metri quadrati e presenta una grande varietà di fauna locale, oltre che diversi alberi ornamentali dell’800.