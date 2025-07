Ilary Blasi torna bionda: per l’estate 2025 rilancia l’effetto shatush

Ilary Blasi è tornata dal parrucchiere e per l’estate ha scelto di puntare tutto sul biondo: ecco le foto del nuovo hair look a effetto shatush.

Ilary Blasi è una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 e non solo perché è al timone della nuova edizione di Battiti Live, il festival targato Radio Norba che fino all'inizio di agosto andrà in onda ogni settimana su Canale 5, è anche super attiva sui social, dove documenta regolarmente le sue vacanze da sogno. È stata in Puglia, a Francoforte, a Ponza, ma ora è tornata a Roma e, probabilmente in vista della prossima partenza, ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia. L'hair look che ha scelto per aggiungere un tocco glamour alla stagione? È all'insegna del biondo e dell'effetto shatush.

Ilary Blasi dal parrucchiere di fiducia

Lo scorso anno Ilary Blasi aveva sconvolto tutti dicendo per la prima volta addio al biondo per tornare al suo colore naturale, il castano chiaro. Per mesi è rimasta fedele a questa nuance scura, tanto da aver addirittura ispirato la figlia Chanel Totti, che attualmente non riesce proprio a rinunciare alla chioma color cioccolato, ma ora le cose sono cambiate. La conduttrice è tornata alle origini, anche se, a differenza del passato, sta mettendo in atto la trasformazione in modo estremamente graduale. Già qualche mese fa aveva aggiunto qualche sfumatura e qualche colpo di luce sui toni dell'oro, ma è stato nelle ultime ore che ha fatto un cambiamento drastico (grazie all'intervento dei parrucchieri del salone Solidani Eur).

Il nuovo hair look di Ilary Blasi

Il ritorno dello shatush

Cosa ha fatto Ilary Blasi ai capelli? Li ha schiariti, rendendo decisamente più intense le sfumature bionde, così da creare un meraviglioso effetto shatush, tecnica che ha spopolato negli anni scorsi e che sembra essere tornata in voga. Se da un lato le radici sono rimaste scure, le punte sono diventate caramello-oro, il tutto però con una schiaritura graduale e naturale. La conduttrice ha optato per una piega leggermente mossa e non ha resistito alla tentazione di immortalarsi a "opera terminata" ancora sulla poltrona del salone di bellezza. Ha coperto il viso con lo smartphone ma, complici i bracciali griffati a cui non rinuncia mai, è chiaramente riconoscibile anche in "incognito". In quante prenderanno ispirazione da lei per un'estate all'insegna del glamour?