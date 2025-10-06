Gianna Orrù, la madre di Valeria Marini, parla del loro rapporto: “Ho perso tutto inseguendola”

Gianna Orrù, la madre di Valeria Marini, è tornata nel salotto di Mara Venier ma non ha cambiato il suo punto di vista. La donna, infatti, è ancora in collera con sua figlia e non ha intenzione di perdonare certi suoi atteggiamenti che l’hanno ferita.

Da sempre Domenica In è il salotto degli italiani, dove spesse volte è capitato che si parlasse anche di tensioni familiari, di questioni private di personaggi dello spettacolo. Ed è quello che è accaduto nella puntata di domenica 5 ottobre, quando ospite del salotto di Mara Venier è stata Gianna Orrù, la madre di Valeria Marini. Tra le due il rapporto si è ormai incrinato da tempo e la showgirl ha più volte provato a riavvicinarsi alla madre, anche attraverso la tv. La donna, quindi, ha deciso di dire la sua e spiegare il suo punto di vista.

Gianna Orrù delusa dalla figlia Valeria Marini

Gianna Orrù è sempre stata una donna particolarmente schietta, nelle varie apparizioni in tv di questi anni, durante i quali la figlia l'ha voluta al suo fianco, non si è mai tirata indietro nel parlare in maniera sincera del loro legame. Da tempo, però, madre e figlia non si parlano e il motivo scatenante sarebbe stata la truffa che Orrù ha subito nel 2018 e ha avuto delle ripercussioni non solo sul piano economico, ma anche su quello personale. La donna, che proprio lo scorso aprile a Domenica In era stata invitata per un tentativo di pace in diretta, ovviamente a sua insaputa, ha rivendicato il suo punto di vista: "Io ho sempre lavorato, non aspettavo che mia figlia entrasse nel mondo dello spettacolo. Ho perso tutto inseguendola". La 87enne non ha problemi nel raccontare il suo disappunto su come la figlia abbia gestito le loro faccende personali: "Non mi è piaciuto che andasse in giro a raccontare questa storia ovunque. Non me l’aspettavo, bisogna stare zitti" e ancora: "Non si parla di cose che ti addolorano, si cerca visibilità. Io non tollero le ingiustizie, e certe cose non le sopporto".

Il dolore di Valeria Marini per il distacco dalla madre

Insomma, affermazioni che non si discostano più di tanto da quanto la donna aveva dichiarato nel salotto di Mara Venier qualche mese prima. In un'intervista rilascia al Corriere lo scorso aprile, Valeria Marini aveva però ribadito la sua sofferenza nel constatare che il rapporto con la madre fosse ormai arrivato agli sgoccioli e con scarssime possibilità di recupero. Ne ha avuto la conferma a Natale, quando presentandosi a casa sua non ha avuto una bella accoglienza: "Quel giorno sono andata a casa sua, mi ha aperto dopo un’ora e mi ha detto cose irripetibili. Ho capito che non era ancora il momento per ritrovarci". A distanza di mesi, nulla è cambiato.