Martina Colombari: “La vita mi ha dato uno schiaffo e sono crollata. Avrei voluto soffrire al posto di mio figlio”

Martina Colombari è tornata a parlare delle difficoltà affrontate dal figlio. La concorrente di Ballando con le stelle, ammira come Achille abbia trovato la forza di raccontarsi con estrema verità, ripercorrendo le sue dipendenze e affrontando il tema della salute mentale. Non lo ha mai intralciato nel suo desiderio di rendere pubblico il dolore che ha attraversato: "Avrei voluto soffrire io al posto suo".

L'amore per il figlio Achille Costacurta. Martina Colombari, in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, ha raccontato che suo figlio è contento dell'esperienza che lei sta vivendo a Ballando con le stelle. È stato a Roma per un paio di giorni e poi lei lo ha raggiunto a Riccione per trascorrere insieme del tempo "di qualità". Achille ha preso da solo la decisione di raccontare la sua storia in un podcast e lo ha comunicato alla famiglia solo quando era ormai certo di volerlo fare: "Gli abbiamo chiesto se voleva un supporto, ma preferiva fare da solo". Martina Colombari e Billy Costacurta lo hanno sostenuto in questa scelta e sono rimasti colpiti da come Achille abbia parlato della sua sofferenza "senza fare sconti alla sua storia".

Martina Colombari con il figlio Achille Costacurta

Parlando della sua storia, Achille Costacurta ha liberato la madre dai pregiudizi. La concorrente di Ballando con le stelle ha avuto la sensazione che il figlio si stesse liberando dai suoi demoni, raccontando il calvario che ha attraversato: "E allo stesso tempo è come se mi avesse tolto l’ombra di mamma incompetente, quella che privilegiava la carriera rispetto a seguire la crescita del figlio". Quindi è tornata con la mente al dolore provato nel vedere suo figlio stare male:

So solo io quello che ho vissuto, il dolore profondo, le scelte che ho compiuto per il suo bene. Ricordo tutto. Come ricordo che avrei voluto soffrire io al posto suo.

Martina Colombari confida di essere crollata. La cinquantenne ha sempre cercato di gestire tutto da sola. Tuttavia, a un certo punto, si è resa conto di avere bisogno di aiuto: "C’è stato un momento, qualche anno fa, in cui mi sono sentita persa e sono crollata. La vita mi ha dato un bello schiaffo". Ha capito di dover abbracciare la sua vulnerabilità. E così ha chiesto aiuto sia a uno psicologo che alla sua famiglia: "Questa situazione ha unito tutti e tre ancora di più".