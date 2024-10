I Coma Cose si sono sposati, il video delle nozze con rito civile a Milano: “Sta succedendo” Il 3 ottobre i Coma Cose, duo musicale formato da Fausto Lama e Francesca Mesiano (in arte California), si sono sposati con rito civile. Fidanzati da oltre otto anni, avevano annunciato le nozze al Festival di Sanremo 2023, dove erano in gara con L’Addio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

I Coma Cose si sono sposati. Il duo musicale composto da Fausto Lama e California (nome d'arte di Francesca Mesiano) è convolato a nozze il 3 ottobre con rito civile, celebrato nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale, a Milano. Sono una coppia da oltre otto anni. I due artisti avevano annunciato le nozze durante il Festival di Sanremo 2023, dove avevano partecipato con il brano L'addio. Nel 2021 l'esordio alla kermesse musicale con Fiamme negli occhi.

I Coma Cose sposi, le prime immagini

I Coma Cose si sono conosciuti più di otto anni fa a Milano e da allora sono diventati una coppia, sia artistica che nella vita privata. Durante il Festival di Sanremo 2023 avevano annunciato l'intenzione di sposarsi e oggi, 3 ottobre 2024, a distanza di più di un anno, hanno realizzato il loro sogno d'amore. Senza grandi annunci, quasi all'improvviso, i due artisti hanno pubblicato un video su Instagram in cui si uniscono in matrimonio con rito civile, celebrato nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale. "Sta succedendo", hanno scritto ad accompagnare le immagini.

L'annuncio delle nozze a Sanremo 2023

"Abbiamo deciso di sposarci, ma non aspettiamo un bambino", avevano detto i Coma Cosa durante una delle conferenze stampa del Festival di Sanremo 2023. Francesca Mesiano aveva poi raccontato come è andato il momento della proposta di matrimonio vera e propria: "Ad un certo punto gli ho detto "ma che ne pensi se ci sposassimo davvero", quindi la proposta gliel'ho fatta un po' io in realtà, poi lui invece è arrivato con l'anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo".

Fin da subito, però, avevano messo le cose in chiaro: nozze nel 2024. E così è stato. I due si sono conosciuti a Milano nel 2017, città che per passione e lavoro ha ‘adottato' entrambi. Nel 2021 sono arrivati al Festival di Sanremo con il brano Fiamme negli occhi e nel 2023 sono tornati con L'addio, che racconta dei momenti difficili vissuti nella loro storia d'amore.