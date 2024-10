video suggerito

Ornella Vanoni: “Sposai un uomo che non amavo, volevo scappare. Fu un giorno indifferente” Ospite della puntata di sabato 26 ottobre di Verissimo è Ornella Vanoni. La cantante rivela a Silvia Toffanin alcuni restroscena sul suo matrimonio e parla del legame con Mahmood. Scherza poi su Gino Paoli: “Basta parlare di lui, dorme sempre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ornella Vanoni è ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 26 ottobre. A Verissimo la cantante scherza su Gino Paoli e rivela un retroscena sul suo matrimonio. Ornella Vanoni sposò l'impresario teatrale Lucio Ardenzi il 6 giugno 1960.

Ornella Vanoni: "Gino Paoli? Dorme sempre, anche da giovane faceva così"

Ornella Vanoni confessa a Silvia Toffanin che, nonostante tutto, sta attraversando un momento abbastanza positivo per la sua vita: "Succedono cose meravigliose. Però, arrivata a 90 anni, credo di essere l'ultima rimasta dei miei amici. Sono andati tutti via, sono morti, sono rimasta sola". Silvia Toffanin le ricorda che c'è ancora Gino Paoli: "Ma che palle, basta parlare di Gino Paoli! È come se non ci fosse, dorme sempre. Anche quando stavamo insieme dormiva sempre".

Ornella Vanoni: "Ho sofferto per amore"

Ornella Vanoni rivela di aver sofferto per amore, a spezzarle il cuore è stata una persona di cui preferisce non rivelare l'identità. Racconta, poi, un aneddoto sul suo matrimonio: "Non amavo quell'uomo (Lucio Ardenzi, ndr). Queste cose non si fanno, ma a quell'epoca lì si sa come andavano le cose. Era una situazione dalla quale avrei voluto scappare prima di sposarmi. Le mie amiche mi dissero che no, non si poteva. Che palle. Quindi mi sono sposata. Per me è stato un giorno indifferente, ero vestita di giallo e questo lo ricordo. Come se andassi alle corse ad Ascot".

Ornella Vanoni e l'affetto per Mahmood: "È un bonbon"

Per la cantante è fondamentale circondarsi dell'energia dei giovani e di recente è stata ospite sul palco di Mahmood, artista con cui condivide un legame di grande affetto: "Stamattina mi ha mandato dei fiori e io gli ho scritto che è un bonbon". Ornella Vanoni è molto legata ai suoi nipoti e a Silvia Toffanin parla di Camilla:

A 18 anni ha detto "Nonna, se mi paghi il biglietto per la Nuova Zelanda io partirei". Se n'è andata da sola con il suo zainetto ed è tornata dopo quattro anni con i capelli rasta e un diploma come insegnate di yoga. È stata un po' a Milano ma non era la città giusta. Adesso è a Berlino con un'amica. Ha preso il diploma come cuoca, lavora sulle barche a Vela. Ha visto il mondo. Mi piacerebbe fare un viaggio con lei, non è detto che non lo faccia.