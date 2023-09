Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle, la moglie di Fabrizio Frizzi nel cast di Milly Carlucci Da tempo Milly Carlucci corteggiava Carlotta Mantovan perché entrasse a far parte del cast del suo show ballerino del sabato sera. Ora ha detto sì. Modella e giornalista, Mantovan è stata sposata con Fabrizio Frizzi, dal quale ha avuto la figlia Stella, che oggi ha 10 anni.

A cura di Giulia Turco

Carlotta Mantovan è tra i concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2023/2024. Ad annunciare la presenza della moglie di Fabrizio Frizzi, che già lo scorso anno aveva lasciato intendere il desiderio di partecipare, è l’account social ufficiale del programma: “È Carlotta Mantovan la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023”, fa sapere Milly Carlucci. “Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!”.

Chi è Carlotta Mantovan, ex moglie di Fabrizio Frizzi e concorrente di Ballando con le stelle

Non a caso Carlotta Mantovan è una grande appassionato di equitazione, come dimostra il video di presentazione del programma. Nata a Venezia, nel 2001 è arrivata seconda al concorso di Miss Italia, nell’edizione condotta da Fabrizio Frizzi, che diventerà suo marito. Modella e giornalista al contempo, ha lavorato per Sky TG24 e ha condotto alcuni programmi, da Tutta salute su Rai 3, alla nuova versione di Portobello con Antonella Clerici. È mamma di Stella, la figlia nata dal matrimonio con il conduttore, che oggi ha 10 anni. In seguito alla morte di Fabrizio Frizzi nel 2018, Milly Carlucci le ha sempre mostrato il suo sostegno e si è battuta pubblicamente perché la giornalista avesse un posto in Rai. Da diverse edizione inoltre, la corteggia per averla nel cast del suo show ballerino di Rai 1.

Il cast di Ballando con le stelle 2023/2024

Il cast del programma ha già annunciato i primi nomi. Tra i concorrenti ufficiali della prossima edizione, al via da sabato 21 ottobre, ci saranno Simona Ventura e il futuro marito Giovanni Terzi: “Che vinca il migliore”, hanno fatto sapere con un annuncio via social. I due sono prossimi alle nozze. “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”, ha fatto sapere la conduttrice al Corriere della Sera. Scenderanno in pista a Ballando anche Rosanna Lambertucci e Ricky Tognazzi.