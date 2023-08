Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura e Giovanni Terzi concorrenti: “Che vinca il migliore” Simona Ventura e il futuro marito Giovanni Terzi saranno in pista nella prossima edizione di Ballando con le stelle: il video annuncio lanciato dal programma. “Che vinca il migliore”.

A cura di Gaia Martino

Arriverà in onda ad ottobre, su Rai Uno, la nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che vede diversi VIP sfidarsi a suon di passi di danza, accompagnati da ballerini professionisti. Dopo le indiscrezioni sul cast, il profilo Instagram del programma comincia ad ufficializzare i nomi scelti per la nuova edizione: dopo Rosanna Lambertucci e Ricky Tognazzi, lo show ha annunciato anche la partecipazione di Simona Ventura e il futuro marito Giovanni Terzi. Nel video si allenano insieme: "Che vinca il migliore".

Il video dell'annuncio

Pochi minuti fa sul profilo Instagram di Ballando con le stelle è spuntato il video che annuncia Simona Ventura e Giovanni Terzi come nuovi concorrenti. "Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi km. Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando", le parole della famosa conduttrice televisiva alla quale il marito ha subito replicato: "Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore". Si sfideranno dunque sulla pista di Ballando con le stelle 2023: insieme da circa cinque anni, la sfida arriva poco prima delle nozze.

L'annuncio delle nozze Di Ventura e Terzi: "La data c'è"

Lo scorso marzo Simona Ventura in un'intervista al Corriere della Sera ha confessato di aver organizzato le nozze con il futuro marito Giovanni Terzi. "Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso". La location non sarà Milano e la testimone della conduttrice sarà Paola Perego. Dopo cinque anni di fidanzamento la coppia è pronta a coronare l'amore con il matrimonio: "Giovanni è un uomo risolto, non è in competizione con me, ha una soluzione per tutto" raccontò lei dell'uomo del quale si è innamorata dopo le passate delusioni d'amore.