Ballando con le stelle 2023, Rosanna Lambertucci è la seconda concorrente ufficiale Rosanna Lambertucci è la seconda concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. La giornalista ha annunciato la sua partecipazione allo show con un video pubblicato sui social, in cui già si mostra in tenuta sportiva, pronta ad affrontare la sala da ballo.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi con cui ripartirà la nuova stagione televisiva, c'è ovviamente Ballando con le stelle, che da ottobre tornerà in prima serata su Rai1. Nel frattempo, dopo varie indiscrezioni, sono stati annunciati i primi concorrenti della prossima edizione. Sull'account ufficiale dello show danzante di Rai1, è comparso un video in cui si annuncia chi si cimenterà in questa avventura, si tratta di Rosanna Lambertucci.

L'annuncio video di Rosanna Lambertucci

La giornalista e conduttrice tv, che per anni ha diretto una rivista dedicata alla salute e al benessere, argomenti di cui tuttora si occupa con passione, si è fatta riprendere con un abbigliamento sportivo, intenta a correre sul posto in pieno allenamento. Una volta inquadrata in primo piano dice: "Che fatica allenarsi, d’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le Stelle. Io ce la metterò tutta ma certo, conto moltissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso". Ed è così che si ufficializza la seconda concorrente dello show di Milly Carlucci, che a 77 anni non ha timore di cimentarsi in questa sfida a colpi di tango e salsa, accompagnata da uno dei maestri dello show, ma al momento non è dato sapere di chi si tratti.

Il primo concorrente di Ballando con le stelle

Primo concorrente di questa edizione, invece, è Ricky Tognazzi, che ha annunciato la sua partecipazione allo show, la scorsa settimana, pubblicando un video piuttosto divertente in cui steso su un lettino si lascia massaggiare le gambe intento ad ascoltare delle lezioni di balli da sala, con la voce della moglie, Simona Izzo, in sottofondo. L'attore e regista, quindi, è pronto a lasciarsi trasportare dalla musica, mettendosi alla prova e dimostrando, magari, di avere delle doti da ballerino. Per ora, quindi, il cast sembra che verrà comunicato alla spicciolata, con annunci cadenzati fino ad arrivare a poche settimane dalla partenza dello show che, però, potrebbe rivelare nuove sorprese.