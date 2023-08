Nel cast di Ballando con le stelle 2023 anche Teo Mammucari e Simona Ventura Il cast di Ballando con le stelle 2023 prende forma. Al talent show condotto da Miully Carlucci, in onda su Rai1, dovrebbero partecipare alcuni tra i nomi più noti della televisione: da Simona Ventura a Teo Mammucari.

A cura di Stefania Rocco

Il cast di Ballando con le stelle 2023 prende forma. Secondo un tweet pubblicato da Giuseppe Candela, a partecipare alla nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1 dovrebbero essere alcuni volti del piccolo schermo particolarmente noti. I primi quattro concorrenti certi, ma non ancora ufficializzati, dovrebbero essere Simona Ventura, Teo Mammucari, Bruno Barbieri e Bobby Solo. Nomi prestigiosi che si preparerebbero ad avventurarsi tra prove di ballo e coreografie ispirate alle danze di sala. Emergono invece una serie di indiscrezioni a proposito della possibilità che anche Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Ventura, si stia preparando a partecipare al programma in qualità di concorrente.

Confermata la giuria del talent show

A tornare a occupare le poltrone disposte dietro la scrivania della giuria di qualità saranno gli storici giudici del talent show: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Sfumata, invece, la possibilità di vedere Barbara d’Urso in trasmissione. Era stata proprio la presentatrice, in occasione dell'intervista rilasciata dopo il comunicato stampa che ufficializzava la sua uscita da Pomeriggio5, a smentire le indiscrezioni secondo le quali si starebbe preparando a entrare a far parte del cast fisso del programma.

Le indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle

Accanto ai nomi certi e ai rumors relativi alla possibile partecipazione di Terzi, esistono una serie di altri personaggi noti che potrebbero prendere parte alla prossima edizione del talent show del sabato sera di Rai1. Secondo numerose indiscrezioni a scendere in pista potrebbero essere Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Nino D’Angelo, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs, Fabio Cannavaro e due attori di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari.