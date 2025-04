video suggerito

Patrizia Pellegrino contro Frank Matano: "Sciacquati la bocca, ho 43 anni di carriera", "MI hai dato dello stron*o" Clima teso durante l'ultima puntata di "Ne Vedremo delle Belle", il talent show condotto da Carlo Conti su Rai 1, dove è andato in scena un acceso confronto tra Patrizia Pellegrino e il giudice Frank Matano.

La terza puntata di Ne vedremo delle belle è stata ad alta tensione. Patrizia Pellegrino è apparsa visibilmente irritata per alcuni commenti ricevuti nella puntata precedente, così ha deciso di affrontare direttamente Frank Matano durante la trasmissione: "Vorrei dire che tu devi imparare a rispettare le persone. Hai detto delle cose brutte la volta scorsa. Io ho 43 anni di carriera. Devi rispettarmi perché non sono una ragazza di vent'anni che sta cominciando ora. Quando fai le battute, devi prima sciacquarti la bocca. Hai fatto una battuta offensiva"

La reazione di Frank Matano

La replica di Frank Matano non si è fatta attendere: "Ma tu mi hai dato dello stronzo. Quindi, non dirmi che io ho fatto battute volgari. Non sei autoironica". Un botta e risposta che ha evidenziato il nervosismo crescente tra i due protagonisti dello show. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche il comico con un'altra stoccata: "I tuoi parenti ti hanno chiamato? Sono gli unici che ti vogliono bene", amplificando ulteriormente la tensione in studio. A quel punto è intervenuta anche Mara Venier, altro membro della giuria, che ha tentato di stemperare la situazione rimproverando la Pellegrino: "Ci hai insegnato come vivere. Era una battuta", cercando di ricondurre lo scambio nei binari dell'ironia che caratterizza il programma.

Patrizia Pellegrino ultima, cerca di recuperare con la grinta

Lo scontro si inserisce in un contesto già teso per la showgirl, che nelle scorse puntate aveva avuto attriti anche con Valeria Marini. La Pellegrino, finita in fondo alla classifica dopo la prima puntata, sembra determinata a farsi valere sia sul palco che fuori, rispondendo colpo su colpo alle critiche ricevute. A Fanpage.it aveva dichiarato:

Io affronto tutto con autoironia: a volte ci riesco, a volte no, ma sono una persona giocosa e mi prendo spesso in giro. Guardandomi dall’esterno, come mi chiedi tu, penso di essermela cavata benissimo. Sono stata me stessa, mi sono divertita, non ho avuto problemi a stare sul palco.

I nervi, però, sono un po' tesi.