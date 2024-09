Bianca Balti dopo l’operazione: “Le parole di un medico mi hanno fatto piangere”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Dopo l'annuncio con cui Bianca Balti ha comunicato di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio, la modella si è vista travolta da un'ondata di solidarietà e affetto. È stata lei a raccontarlo, pubblicando un video dal suo letto di casa, dove è tornata dopo l'operazione subita e la convalescenza affrontata insieme agli affetti di sempre. Nel video Balti si è rivolta a quanti nelle scorse ore hanno avuto un pensiero d'affetto per lei.

Le parole di Bianca Balti dopo l'operazione

"Anche ieri sera sono andata a letto inondata di messaggi d'affetto e, siccome sto cercando di vivere una vita il più normale possibile dopo che sono tornata a casa e che sono arrivati la mia mamma e il mio papà, se avessi dovuto rispondere a tutti i messaggi avrei trascorso il pomeriggio facendolo", sono le prime parole di Bianca Balti: "Volevo ringraziarvi tutti e piano piano rispondo, cercando di vivere una vita il più normale possibile". Poi un riferimento al suo abbigliamento: "Se vi state chiedendo perché io abbia il maglione a letto è perché questa notte mi sono svegliata e non riuscivo più a dormire quindi, ho preso a passeggiare per la casa ma avevo freddo e ho messo il maglione".

Tra le foto condivise da Balti nelle sue storie Instagram, anche quella con un medico che le è stato molto vicino durante i giorni della sua convalescenza, come lei ha raccontato: "Questo è il medico della terapia del dolore. Poco prima che lasciassi l'ospedale mi ha detto: ‘Ricorda sempre la differenza tra il dolore e la paura' e questa frase mi ha fatto piangere. Certe persone sono angeli sotto mentite spoglie".

Bianca Balti e la diagnosi di mutazione genetica BRCA1

L'annuncio di Bianca Balti è arrivato nella giornata di domenica. La modella, 40 anni, ha raccontato di aver scoperto nelle scorse settimane, a seguito di forti dolori addominali, di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. Non si trattava della prima volta in cui Bianca Balti ha raccontato al mondo di un problema di salute. Tempo fa le era stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1, la stessa di cui soffre Angelina Jolie. "Ancora una volta Bianca Balti è riuscita ad affrontare un argomento doloroso come un tumore alle ovaie con il sorriso sulle labbra e con uno spirito propositiva", ha spiegato in una dichiarazione Daniela Galliano, medico chirurgo, specializzata in Ginecologia, Ostetricia e Medicina della Riproduzione, Responsabile del Centro PMA di IVI Roma. Ha quindi proseguito così:

"Da poco la Balti si era infatti sottoposta a mastectomia bilaterale preventiva, intervento a cui si sottopose anche Angelina Jolie nel 2013 sempre per la stessa mutazione genetica, che consiste nell'asportazione di entrambi i seni. Fu in quella occasione che dichiarò che avrebbe voluto sottoporsi anche alla rimozione preventiva di ovaie e tube per evitare lo sviluppo di un tumore ovarico, ponendo l'accento su un concetto di fondamentale importanza in medicina: la prevenzione. La chirurgia preventiva, nelle donne portatrici di una mutazione genetica, può davvero fare la differenza anche se l'idea di intervenire ai seni o alle ovaie può creare fortissimi disagi, soprattutto a livello psicologico. Fondamentale, quindi, il ruolo di noi medici per comprendere, sostenere e informare nel modo giusto e repentino le pazienti."