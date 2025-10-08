Matilde Lucidi in passerella a Parigi: sfila per Miu Miu 20 anni dopo sua madre Bianca Balti

A distanza di 20 anni dal debutto in passerella di sua madre Bianca Balti, anche Matilde Lucidi ha sfilato per la prima volta: è stata scelta da Dior e Miu Miu.

Matilde Lucidi a sinistra, Bianca Balti a destra

La Parish Fashion Week ha segnato il debutto in passerella di Matilde Lucidi. La primogenita di Bianca Balti sta quindi seguendo le orme materne nel mondo della moda. In passato l'avevamo vista solo come ospite delle sfilate, proprio in compagnia di sua madre, da cui ha ereditato questa passione: stavolta ha fatto il grande passo, sfilando come modella. Ha calcato due passerelle prestigiose: prima Dior poi Miu Miu.

Matilde Lucidi come Bianca Balti

Matilde Lucidi è la figlia di Bianca Balti. È nata nel 2007, un anno dopo il matrimonio tra la modella italiana e il fotografo Christian Lucidi, relazione finita nel 2010. Quello è stato un periodo delicato per la modella, finita nel tunnel delle droghe. La tossicodipendenza e lo stile di vita frenetico hanno incrinato anche il rapporto con la bambina, che infatti scelse di vivere a Parigi col padre. Le due sono riuscite a ricucire il loro legame solo dopo molto tempo e alla fine, una volta perdonata sua madre, Matilde l‘ha raggiunta a Los Angeles.

Matilde Lucidi sfila per Miu Miu

La diciottenne (ha compiuto la maggiore età questa estate) ha una forte passione per la moda ed è riuscita a coronare il sogno della passerella. Lo ha fatto anche in grande stile, debuttando alla Paris Fashion Week per due Maison importanti: ha sfilato prima per Dior e poi per Miu Miu. Quest'ultimo è un brand presente anche nella carriera di Bianca Balti, che da quando ha fatto il suo debutto 20 anni fa ha lavorato coi più grandi tra copertine, passerelle, campagne pubblicitarie.

Matilde Lucidi per Miu Miu Primavera/Estate 2026

Proprio l'1 ottobre 2004, quando era agli inizi, Bianca Balti aveva sfilato per Miu Miu, in occasione della presentazione della collezione Primavera 2005 a Milano. Di lì a poco il suo nome sarebbe entrato nel firmamento del mondo fashion, grazie al contratto in esclusiva firmato per la campagna pubblicitaria internazionale di Dolce&Gabbana, nel 2005. Da quel momento in poi è stato un crescendo continuo. In realtà, la primissima volta di Matilde Lucidi davanti all'obiettivo è legata proprio a Dolce&Gabbana.

Bianca Balti in passerella per Miu Miu nel 2004

Nel 2014, infatti, quando aveva solo 7 anni, ha fatto da baby testimonial: è stata protagonista di uno spot pubblicitario per la campagna Dolce&Gabbana Watches, insieme a sua madre e al modello Elbio Bonsaglio. Se "buon sangue non mente", anche la giovanissima Matilde ha un futuro brillante davanti a sé sotto i riflettori. E non è la sola modella ad aver seguito le orme materne. Come lei anche altre giovani promesse del mondo della moda, che stanno costruendo la loro carriera sulla stessa strada delle loro madri: Lila Grace (figlia di Kate Moss), Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford), Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci).