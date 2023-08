Bianca Balti: “Mia figlia vive con me, la mia vita è completa. Rifatta? È bella, fatevene una ragione” Bianca Balti ha raccontato che, dopo avere vissuto per sette anni con il padre Christian Lucidi, la figlia Matilde è andata a vivere da lei, rendendola felicissima. La modella ha anche difeso la sedicenne da chi ha insinuato che sia ricorsa ai ritocchini.

A cura di Daniela Seclì

Bianca Balti, su Instagram, ha replicato alle domande dei follower. La modella ha parlato di un'importante novità, che l'ha resa felice. La figlia Matilde Lucidi è andata a vivere con lei. Bianca Balti l'ha anche difesa da chi ha insinuato che la sedicenne abbia fatto dei ritocchini.

Matilde Lucidi è andata a vivere con la madre Bianca Balti: perché anni fa si rifiutò

Bianca Balti, su Instagram, ha fatto sapere di stare vivendo un momento particolarmente felice. Nel post raccolto da Vanity Fair, la modella ha raccontato: "Mia figlia Matilde, dopo 7 anni trascorsi a Parigi col padre, si è trasferita da me a Los Angeles. Ora la mia vita è completa". Lo scorso gennaio, Balti – ospite del podcast One More Time – aveva dichiarato che la figlia aveva deciso di vivere con il padre Christian Lucidi, dopo essere rimasta scottata dal periodo buio in cui la modella faceva uso di droghe:

Chiedo il permesso al tribunale spagnolo di portare mia figlia con me in America, ma lo rifiutano. Il mio avvocato mi dice "Guarda che le chiederanno dove vuole vivere, se con te o con suo padre". Allora glielo chiedo e lei mi risponde "Col papà". È stato uno dei momenti più brutti della mia vita.

E continuò: "Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”.

Bianca Balti risponde a chi insinua che la figlia abbia fatto dei ritocchini

Come riporta Il Fatto Quotidiano, tra coloro che hanno fatto delle domande alla modella c'è anche chi le ha chiesto: "Come hai vissuto il fatto che tua figlia abbia fatto/farà ritocchini? La appoggi oppure ne avete discusso?". Bianca Balti ha tagliato corto e ha chiarito: