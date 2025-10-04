Il nude look in pizzo di Heidi Klum è l’outfit più audace delle sfilate di Parigi

Heidi Klum e Leni Klum erano allo show di Vetements, alla Paris Fashion Week: abito in pizzo trasparente per la madre e look total black per la figlia.

Alla Paris Fashion Week è stato il momento anche per Vetements, di sfilare in passerella. Il brand ha presentato la nuova collezione Primavera/Estate 2026 davanti a un pubblico di celebrities. Tra gli invitati allo show anche una delle coppie madre-figlia più fashion del mondo fashion. Si tratta di Leni Klum e Heidi Klum. La 21enne, nata dalla relazione della modella con Flavio Briatore, sta seguendo le orme materne, tra sfilate e campagne pubblicitarie. La moda è la passione che le unisce e sono presenza fisse agli show dei loro brand preferiti.

Il look di Heidi Klum

Il look più audace di questa Settimana della Moda parigina è quello sfoggiato da Heidi Klum, allo show di Vetements del 3 ottobre. La modella non manca mai alle Fashion Week, compresa quella milanese, dove è stata avvistata qualche anno fa. Questa volta si è goduta la kermesse da entrambe le prospettive.

In qualità di modella, il 29 settembre a l'Hôtel de Ville ha sfilato per L'Oréal, che in quanto partner ufficiale della Paris Fashion Week è solita organizzare un défilé che unisce moda e messaggi sociali. È un appuntamento che celebra l'empowerment femminile e vuole ricordare alle donne di tutte le età il loro valore.

Assieme a Heidi Klum hanno sfilato anche Kendall Jenner, Andie MacDowell, Eva Longoria, Helen Mirren, Eva Longoria, Bebe Vio. In qualità di ospite l'abbiamo invece vista da Vetements, in compagnia della figlia Leni. Heidi Klum ha puntato su un nude look con intimo in vista all'insegna della trasparenza: abito a maniche lunghe in pizzo abbinato a un paio di décolleté beige e occhiali da sole scuri.

La 52enne ha aggiunto un dettaglio inedito: la griglia metallica ai denti. Inizialmente ha sfilato davanti ai fotografi con un maxi cappotto grigio con spalline strutturate, per poi rivelare l'outfit sottostante, effetto vedo non vedo.

Il look di Leni Klum

Decisamente diverso il look di Leni Klum. Mentre sua madre ha scelto un inno al free the nipple, lei ha stavolta puntato su qualcosa di più minimal e rigoroso. Il due pezzi nero è composto da camicetta crop e gonna al ginocchio, con un paio di décolleté coordinate tono su tono. Le due sanno decisamente farsi riconoscere.