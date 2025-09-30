Madonna e Lourdes Leon Ciccone insieme a Parigi: mamma e figlia sono iconiche coi tubini coordinati

Madonna e Lourdes Leon Ciccone sono tornate ad apparire in pubblico insieme. Mamma e figlia hanno partecipato alla sfilata parigina di Saint Laurent, approfittandone per vestirsi coordinate in total black.

È partita ieri la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2026 e fino al prossimo 7 ottobre saranno moltissime le Maison di fama mondiale che presenteranno le loro collezioni in anteprima. Ad aprire le danze è stato Saint Laurent by Antohony Vaccarello, che, tra look total leather e colori sgargianti, ha vestito una donna forte e grintosa. Naturalmente nel front row non potevano mancare gli ospiti famosi, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto una nota coppia mamma-figlia, di chi si tratta? Di Madonna e della sua primogenita Lourdes Leon Ciccone.

Madonna e Lourdes Leon Ciccone insieme alle sfilate di Parigi

Da sempre icona contemporanea e rivoluzionaria, anche a Parigi Madonna ha saputo far parlare di sé. Questa volta, però, gli eccessi e le stranezze non c’entrano nulla, ha attirato tutti i riflettori facendosi accompagnare alla sfilata di Saint Laurent dalla figlia Lourdes Leon Ciccone. Le due centellinano le apparizioni pubbliche di coppia, basti pensare che l’ultima volta che si erano fatte vedere insieme era il 2022, ma ora si sono concesse uno strappo alla regola, approfittandone per vestirsi coordinate. Hanno puntato entrambe sul total black ma rendendo i look iconici, femminili e iper sensuali a modo loro.

Lourdes Leon Ciccone e Madonna in Saint Laurent

I look total black di mamma e figlia

La regina del pop ha giocato con pizzi e pelle abbinando un tubino midi e fasciante a effetto vedo non vedo a un biker crop in total leather. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant coprenti, delle pumps col tacco a spillo e un paio di guanti a rete. Non sono mancati gli occhiali da sole in pieno stile diva, ormai tratto distintivo del suo stile. Anche Lourdes Leon Ciccone ha puntato sul tubino dark ma in versione più “sobria”: è in raso liscio, ha una profonda scollatura sul seno e la gonna sotto al ginocchio. Per lei i collanti sono velati, mentre i décolleté col tacco sono identici. Gli unici accessori che hanno spezzato il nero? Orecchini oversize e micro borsetta, entrambe d’oro. Madonna e la figlia Lourdes non sono forse super iconiche?