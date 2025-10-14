Il significato del nome Bianca Carolina Marta, la terza figlia di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi dopo Stefano e Francesco hanno dato il benvenuto a una femminuccia. Il nome di Bianca Carolina Marta nasconde degli omaggi.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Fiocco rosa per Beatrice Borromeo e il marito Pierre Casiraghi, che hanno accolto in famiglia la terza figlia. I due, già genitori di Stefano Ercole Carlo (8 anni) e Francesco Carlo Albert (7 anni) hanno ora dato il benvenuto a una femminuccia a cui hanno dato il nome Bianca Carolina Marta. La piccola, secondo quanto riportato da Paris Match, sarebbe nata il 13 ottobre, ma il Principato ancora non ha dato comunicazione ufficiale, come si è soliti fare in questi casi.

Il significato del nome

La bimba è arrivata a distanza di 10 anni dal matrimonio della coppia, che ha vissuto l'intera relazione lontano da occhi indiscreti. La principessa, solitamente molto restia all'esposizione mediatica eccessiva, ha cercato di vivere anche la gravidanza all'insegna della privacy, come aveva con gli altri due figli. Infatti non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale sulla gravidanza, anche se la pancia di Beatrice Borromeo non era passata inosservata alla sfilata Cruise 2026 di Dior, a Parigi, a maggio scorso. L'ex modella è ambasciatrice del brand dal 2021. Quella è stata la prima volta che hanno cominciato a farsi insistenti le voci di una dolce attesa e dell'allargamento imminente della famiglia.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi coi figli Stefano e Francesco

Il nome Bianca Carolina Marta dato alla piccola nasconde dei chiari omaggi familiari. Carolina è un riferimento alla nonna paterna della bimba, alla principessa Carolina di Monaco (madre di Pierre Casiraghi), che con l'arrivo della piccola è diventata nonna per l'ottava volta. Carolina significa "donna libera e forte", caratteristiche che in effetti corrispondono anche alla personalità della principessa, figlia di Grace Kelly e del Principe Ranieri: è un vero e proprio punto di riferimento al Principato.

Leggi anche Anna Tatangelo, qual è il nome che ha scelto per la seconda figlia e il suo significato

Beatrice Borromeo col pancione da Dior

Marta invece rimanda alla bisnonna materna della neonata, Marta Marzotto (nonna di Beatrice Borromeo). Si tratta anche in questo caso di un nome che delinea tratti di personalità molto forti: deriva da un termine aramaico che significa "signora" o "padrona di casa". I due tributi sono un modo per ribadire l'importanza della continuità, il valore dell'unità familiare. Anche quando era nato il primogenito la coppia monegasca aveva fatto un gesto simile. Stefano porta il nome del nonno paterno, il padre di Pierre Casiraghi, prematuramente morto in un incidente nautico.