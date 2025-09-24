Diletta Leotta alle sfilate di Milano: quanto costa il look con micro dress e scarpe trasparenti

Ieri sera allo show di Diesel che si è tenuto in occasione della Milano Fashion Week c’era anche Diletta Leotta. Quanto vale il suo look con micro dress e scarpe trasparenti?

Ieri è partita ufficialmente la Milano Fashion Week e fino al prossimo 29 settembre saranno moltissime le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni per la Primavera/Estate 2026. Diesel ha aperto le danze con uno show fuori dal comune con cui ha rivelato il lato "giocoso" della moda: ha trasformato la classica sfilata in una caccia al tesoro con i modelli rinchiusi in enormi contenitori trasparenti a forma di uovo. Tra gli ospiti che hanno preso parte all'evento non poteva mancare Diletta Leotta, che spesso durante le sue apparizioni pubbliche ha puntato tutto sulle creazioni del brand. Quanto vale il suo outfit da sfilata con micro dress e scarpe trasparenti?

Il look da sfilata di Diletta Leotta

L'avevamo lasciata col tubino e le scarpe a pois per il debutto di Fuoriclasse, ora ritroviamo Diletta Leotta in versione glamour e sensuale alle sfilate di Milano. Come da tradizione, ha reso omaggio alla Maison che l'ha ospitata al suo show indossando un total look by Diesel.

Diletta Leotta in Diesel

Il capo chiave dell'outfit è l'abito sui toni del beige, un micro dress in filato di lino a coste con le maniche lunghe e i bordi tagliati a vivo. Ha lo scollo a V, un effetto sfumato che lo rende volutamente stropicciato e un maxi nodo sul davanti che si trasforma in una minigonna. Quanto costa? Sul sito ufficiale di Diesel viene venduto a 450 euro.

L’abito Diesel

Diletta Leotta segue il trend delle scarpe trasparenti

A rendere il look da sfilata di Diletta Leotta ancora più glamour sono stati gli accessori. Ha abbinato l'abito all'iconica borsa grab-d hobo L, il modello arricciato e con la molletta per capelli agganciata al manico. Il suo prezzo?

Diletta Leotta in Diesel

La versione total black della collezione F/W 2025-26 sul sito ufficiale costa 395 euro. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di mules platform in pvc trasparente (prezzo 450 euro). Così facendo, la conduttrice di Dazn ha seguito il trend destinato a diventare super gettonato in autunno, quello delle scarpe "invisibili". In quante prenderanno ispirazione da lei per dare il via alla nuova stagione con stile e con un pizzico di sensualità?