Social World Film Festival 2026, da Can Yaman a Micaela Ramazzotti e Fabio Balsamo: programma e ospiti

Social World Film Festival 2026, al via la 16a edizione dal 5 al 12 luglio a Vico Equense. Premi alla carriera a Enrico Lo Verso, Michaela Ramazzotti e Benedetto Casillo, atteso Can Yaman. E ancora Marco D’Amore per Gomorra, Fabio Balsamo dei The Jackal (per il suo primo libro) ed Enrico Tijani di Mare Fuori. Fanpage.it in giuria nella sezione internazionale lungometraggi. Il programma completo e gli ospiti.

Fabio Balsamo, Can Yaman e Micaela Ramazzotti

Social World Film Festival 2026, al via la 16a edizione dal 5 al 12 luglio a Vico Equense. Premi alla carriera a Enrico Lo Verso, Michaela Ramazzotti e Benedetto Casillo, atteso Can Yaman come Attore Internazionale sociale dell’anno. Film d’apertura Buen Camino di Checco Zalone, alla presenza di Mariana Rodriguez, madrina del festival 2026. Di seguito il programma con gli ospiti e le attività giorno per giorno. Fanpage.it sarà di nuovo in giuria per la sezione "Concorso Internazionale: Lungometraggi".

Il programma del Social World Film Festival 2026

È stata presentata ufficialmente la 16a edizione del Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale che si terrà dal 5 al 12 luglio 2026 a Vico Equense, sotto la direzione del regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Il Programma e gli ospiti divisi giorno per giorno, a coprire una vasta rassegna di film e serie tv, perché il rapporto tra i due linguaggi sia sempre più stretto e complementare.

5 luglio : Si inaugura con il taglio del nastro del sindaco Giuseppe Aiello e la madrina Mariana Rodriguez, protagonista del film d'apertura “Buen Camino” di Gennaro Nunziante (con Checco Zalone). Sul red carpet sfileranno anche Enrico Tijani (Mare Fuori), Gina Amarante, Giorgia Gianetiempo, Vladimir Randazzo e Luca Turco (Un Posto al Sole).

: Si inaugura con il taglio del nastro del sindaco Giuseppe Aiello e la madrina Mariana Rodriguez, protagonista del film d'apertura “Buen Camino” di Gennaro Nunziante (con Checco Zalone). Sul red carpet sfileranno anche Enrico Tijani (Mare Fuori), Gina Amarante, Giorgia Gianetiempo, Vladimir Randazzo e Luca Turco (Un Posto al Sole). 6 luglio: Premio alla Carriera a Enrico Lo Verso. A seguire, proiezione di “Cime tempestose”, premiato come Film Sperimentazione Sociale dell’Anno.

Premio alla Carriera a Enrico Lo Verso. A seguire, proiezione di “Cime tempestose”, premiato come Film Sperimentazione Sociale dell’Anno. 7 luglio: Ospiti Marco D'Amore (premio Serie Sociale dell'anno per la regia di “Gomorra – Le origini”) e Fortunato Cerlino, che presenterà il film “Avemmaria”.

Ospiti Marco D'Amore (premio Serie Sociale dell'anno per la regia di “Gomorra – Le origini”) e Fortunato Cerlino, che presenterà il film “Avemmaria”. 8 luglio: Incontri pomeridiani con Fabio Balsamo (per il suo primo romanzo) e Aurora Venosa (La Preside). In serata, proiezione di “Una battaglia dopo l'altra” di Paul Thomas Anderson (Film Internazionale Sociale dell’Anno).

Incontri pomeridiani con Fabio Balsamo (per il suo primo romanzo) e Aurora Venosa (La Preside). In serata, proiezione di “Una battaglia dopo l'altra” di Paul Thomas Anderson (Film Internazionale Sociale dell’Anno). 9 luglio: Premio alla Carriera a Micaela Ramazzotti, che incontrerà il pubblico prima della proiezione del suo esordio alla regia, “Felicità”.

Premio alla Carriera a Micaela Ramazzotti, che incontrerà il pubblico prima della proiezione del suo esordio alla regia, “Felicità”. 10 luglio: Grande attesa per la star internazionale Can Yaman (Premio Attore Internazionale Sociale dell'Anno), protagonista di una masterclass pomeridiana per i giovani e di un incontro serale nell'Arena Fellini. Presenti anche Mariasole Pollio, Giovanna Sannino e Anna Gaia Sole per il film “Come Romeo e Giulietta”.

Grande attesa per la star internazionale Can Yaman (Premio Attore Internazionale Sociale dell'Anno), protagonista di una masterclass pomeridiana per i giovani e di un incontro serale nell'Arena Fellini. Presenti anche Mariasole Pollio, Giovanna Sannino e Anna Gaia Sole per il film “Come Romeo e Giulietta”. 11 luglio (Premiazione): Cerimonia di premiazione (anche in streaming) con gli ospiti Eduardo Scarpetta e Peppe Iodice. Seguirà la proiezione di “Mi batte il corazon” di Francesco Prisco.

(Premiazione): Cerimonia di premiazione (anche in streaming) con gli ospiti Eduardo Scarpetta e Peppe Iodice. Seguirà la proiezione di “Mi batte il corazon” di Francesco Prisco. 12 luglio (Chiusura): Serata in Piazza Umberto I dedicata alle tecnologie immersive, con le esperienze di “Vision VR” e “Nuovi Linguaggi”.

Serie tv e proiezioni, da Mare Fuori a Gomorra

Il festival porta sotto la lente le serie tv, in un binario condiviso con il cinema, proponendo maratone e panel. In particolare:

5 luglio: Proiezione speciale della sesta stagione di “Mare Fuori” e incontro con l'attore Enrico Tijani.

Proiezione speciale della sesta stagione di “Mare Fuori” e incontro con l'attore Enrico Tijani. 6 luglio: Proiezione della serie “La ricetta della felicità”.

Proiezione della serie “La ricetta della felicità”. 7 luglio: Focus e proiezioni dedicati a “Gomorra – Le origini”.

Fanpage.it nella giuria di qualità del Social World Film Festival 2026

I lungometraggi, documentari e cortometraggi vengono visionati e valutati da 4 giurie di professionisti, affiancate da una speciale giuria composta da centinaia di giovani provenienti da tutta Italia. Composte da esponenti della cinematografia nazionale ed internazionale, valutano le opere delle sezioni competitive conferendo il Golden Spike Award al miglior Lungometraggio e Cortometraggio del Concorso Internazionale, al miglior Documentario della Settimana del Documentario, e al miglior Lungometraggio e Cortometraggio alla Sezione Focus.

Concorso Internazionale: Lungometraggi

Paolo ORLANDO – direttore theatrical Medusa Film

Alexia DE VITO – cultural partnerships Fondazione Cinema per Roma

Fabio TUCCI – Head of Acquisitions True Colours

Eleonora D’AMORE – Caposervizio spettacoli di FanPage

Concorso Internazionale: Cortometraggi

Carlo RODOMONTI – Responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e presidente Editori e Creators Digitali Anica

Alessandro LOPRIENO – CEO WeShort

Ilaria URBANI – Giornalista la Repubblica

Settimana del Documentario

Roberto BALDASSARRE – critico cinematografico

Sarah Helena VAN PUT – critico cinematografico

Mariella CRUCIANI – critico cinematografico

Focus, occhio al sud

Luigi BARLETTA – regista, docente di cinema dell’Accademia Belle Arti Napoli

Vanni FONDI – caporedattore spettacolo Corriere del Mezzogiorno

Alessandra FARRO – giornalista II Mattino