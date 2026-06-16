Premi Moige 2026 ai programmi più educativi: promossi The Jackal e Luisa Ranieri, bocciati Un professore e Bridgerton

Assegnati i Premi Moige 2026. Tra i promossi “family friendly” spiccano La Preside di Luisa Ranieri, Canzonissima con Milly Carlucci e Stasera a letto tardi dei The Jackal. Bocciati col “Bidoncino del Trash” la terza stagione di Un professore con Gassmann, Terrazza sentimento sulla storia dei festini nel super attico di Alberto Genovese e la celebre serie in costume Bridgerton.

Si è tenuta a Roma, presso la nuova Aula dei gruppi Parlamentari della Camera, la cerimonia di consegna dei Premi Moige 2026. La guida critica "Un anno di zapping e di streaming" ha preso in esame oltre 300 produzioni televisive e digitali per valutare l'offerta dell'intrattenimento globale attraverso la lente della tutela dell'infanzia e della responsabilità educativa, segnalando i prodotti virtuosi adatti a una visione familiare e stroncando, di contro, i contenuti ritenuti scadenti o diseducativi. Promossi a pieni voti i The Jackal con il programma Stasera a letto tardi, La preside di Luisa Ranieri e Canzonissima di Milly Carlucci; bidoncino trash per i bocciati alla serie di Rai1 Un professore, Terrazza sentimento e Bridgerton su Netflix.

I Vincitori del Premio Moige 2026

Fiction e Serie TV

La preside (Rai 1): Con Luisa Ranieri, una produzione ispirata al significativo lavoro sociale ed educativo di Eugenia Carfora a Caivano.

(Rai 1): Con Luisa Ranieri, una produzione ispirata al significativo lavoro sociale ed educativo di Eugenia Carfora a Caivano. Una nuova vita (Canale 5): Con Anna Valle.

(Canale 5): Con Anna Valle. Sicilia Express (Netflix): Progetto firmato e interpretato da Ficarra e Picone.

(Netflix): Progetto firmato e interpretato da Ficarra e Picone. Illuminate (Rai 3).

(Rai 3). Qualcosa di lilla e Se fossi te (Rai 1).

Intrattenimento e Cultura

Canzonissima : Premiata la conduzione di Milly Carlucci.

: Premiata la conduzione di Milly Carlucci. Stasera a Letto tardi : Con la conduzione di Ciro Priello e Fru.

: Con la conduzione di Ciro Priello e Fru. Blu – Il colore dell'autismo : Programma di approfondimento sociale condotto da Eleonora Daniele.

: Programma di approfondimento sociale condotto da Eleonora Daniele. Elvira Notari: Oltre il silenzio : Documentario dedicato alla pioniera del cinema italiano.

: Documentario dedicato alla pioniera del cinema italiano. L'ascolto (RaiPlay).

(RaiPlay). La città ideale : Con Massimiliano Ossini.

: Con Massimiliano Ossini. Allegro ma non troppo (Rai 3): Con Luca Barbareschi.

(Rai 3): Con Luca Barbareschi. Boom! L'italia della 600 (Focus).

(Focus). Camper (Rai 1).

(Rai 1). Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport (Sky Sport Uno).

(Sky Sport Uno). È nato l'amore (Real Time).

(Real Time). Generazione Sottovoce (Sky TG24).

(Sky TG24). Scintille (TV2000).

Programmi per Bambini e Ragazzi

Buonanotte con Carolina : Il fortunato programma destinato alla prima infanzia con Carolina Benvenga.

: Il fortunato programma destinato alla prima infanzia con Carolina Benvenga. Storie e letterine (Rai Kids).

(Rai Kids). Winx Club: The Magic is Back (Rai Kids e Netflix).

(Rai Kids e Netflix). Let's go con JoEnglish (DeAKids e K2).

(DeAKids e K2). Los Domingos (Boomerang e Cartoonito).

(Boomerang e Cartoonito). Biodiversiché? (Rai Scuola e Rai Gulp).

I Bocciati: Il "Bidoncino del Trash" ai più diseducativi

Non sono mancati i bocciati nella guida del Moige, che riserva le sue valutazioni più severe ai prodotti considerati diseducativi o qualitativamente insufficienti. In questa edizione, il "Bidoncino del Trash" (a cui viene apposta l'icona dedicata, riservata a quei programmi di scarsa qualità che si nutrono di gossip e scandali, o che tendono a trattare con eccessiva leggerezza temi importanti), è stato attribuito alla terza stagione della fiction Un professore (Rai 1, con Alessandro Gassmann) e a Terrazza sentimento (Netflix), docuserie true crime italiana sugli eventi legati all'imprenditore Alberto Genovese e ai festini a base di alcol e droga organizzati nel suo superattico milanese. Stesso trattamento per la celebre serie in costume Bridgerton.

Premio Speciale YouTube

Un riconoscimento collettivo per l'impegno formativo e l'intrattenimento pulito sulla piattaforma video assegnato ai canali Favole nel traffico, La storia sul Tubo, Panda boi e Starting Finance.