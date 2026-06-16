Premi Moige 2026 ai programmi più educativi: promossi The Jackal e Luisa Ranieri, bocciati Un professore e Bridgerton
Si è tenuta a Roma, presso la nuova Aula dei gruppi Parlamentari della Camera, la cerimonia di consegna dei Premi Moige 2026. La guida critica "Un anno di zapping e di streaming" ha preso in esame oltre 300 produzioni televisive e digitali per valutare l'offerta dell'intrattenimento globale attraverso la lente della tutela dell'infanzia e della responsabilità educativa, segnalando i prodotti virtuosi adatti a una visione familiare e stroncando, di contro, i contenuti ritenuti scadenti o diseducativi. Promossi a pieni voti i The Jackal con il programma Stasera a letto tardi, La preside di Luisa Ranieri e Canzonissima di Milly Carlucci; bidoncino trash per i bocciati alla serie di Rai1 Un professore, Terrazza sentimento e Bridgerton su Netflix.
I Vincitori del Premio Moige 2026
Fiction e Serie TV
- La preside (Rai 1): Con Luisa Ranieri, una produzione ispirata al significativo lavoro sociale ed educativo di Eugenia Carfora a Caivano.
- Una nuova vita (Canale 5): Con Anna Valle.
- Sicilia Express (Netflix): Progetto firmato e interpretato da Ficarra e Picone.
- Illuminate (Rai 3).
- Qualcosa di lilla e Se fossi te (Rai 1).
Intrattenimento e Cultura
- Canzonissima: Premiata la conduzione di Milly Carlucci.
- Stasera a Letto tardi: Con la conduzione di Ciro Priello e Fru.
- Blu – Il colore dell'autismo: Programma di approfondimento sociale condotto da Eleonora Daniele.
- Elvira Notari: Oltre il silenzio: Documentario dedicato alla pioniera del cinema italiano.
- L'ascolto (RaiPlay).
- La città ideale: Con Massimiliano Ossini.
- Allegro ma non troppo (Rai 3): Con Luca Barbareschi.
- Boom! L'italia della 600 (Focus).
- Camper (Rai 1).
- Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport (Sky Sport Uno).
- È nato l'amore (Real Time).
- Generazione Sottovoce (Sky TG24).
- Scintille (TV2000).
Programmi per Bambini e Ragazzi
- Buonanotte con Carolina: Il fortunato programma destinato alla prima infanzia con Carolina Benvenga.
- Storie e letterine (Rai Kids).
- Winx Club: The Magic is Back (Rai Kids e Netflix).
- Let's go con JoEnglish (DeAKids e K2).
- Los Domingos (Boomerang e Cartoonito).
- Biodiversiché? (Rai Scuola e Rai Gulp).
I Bocciati: Il "Bidoncino del Trash" ai più diseducativi
Non sono mancati i bocciati nella guida del Moige, che riserva le sue valutazioni più severe ai prodotti considerati diseducativi o qualitativamente insufficienti. In questa edizione, il "Bidoncino del Trash" (a cui viene apposta l'icona dedicata, riservata a quei programmi di scarsa qualità che si nutrono di gossip e scandali, o che tendono a trattare con eccessiva leggerezza temi importanti), è stato attribuito alla terza stagione della fiction Un professore (Rai 1, con Alessandro Gassmann) e a Terrazza sentimento (Netflix), docuserie true crime italiana sugli eventi legati all'imprenditore Alberto Genovese e ai festini a base di alcol e droga organizzati nel suo superattico milanese. Stesso trattamento per la celebre serie in costume Bridgerton.
Premio Speciale YouTube
Un riconoscimento collettivo per l'impegno formativo e l'intrattenimento pulito sulla piattaforma video assegnato ai canali Favole nel traffico, La storia sul Tubo, Panda boi e Starting Finance.