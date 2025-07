Sinner schietto a Wimbledon: “Certe cose succedono solo qui. È un torneo molto costoso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner quasi non ci crede. È lui il campione di Wimbledon 2025, grazie alla bella e tanto sognata vittoria in finale su Carlos Alcaraz. E l'umore è ovviamente diametralmente opposto a quello del post Roland Garros, con una felicità da condividere con tutti i presenti. Non sono mancati, infatti, i momenti simpatici durante l’intervista da vincitore, come quello relativo all’episodio del tappo di champagne. Una situazione che ha strappato il sorriso a tutti i presenti.

L'intervista di Sinner dopo il trionfo su Alcaraz a Wimbledon

Cosa ha pensato Sinner quando si è trovato sull’erba un tappo di champagne? In un momento decisivo del match, Jannik non ha perso l’aplomb, anche se poi ci ha scherzato. In modo ironico, il tennista numero uno al mondo ha confermato l’unicità del torneo di Wimbledon anche per questi motivi: "Com’è stato dover evitare un tappo di champagne? Non mi era mai successo, ma succede solo qui a Wimbledon. Questo è il motivo per cui amiamo giocare qui".

Il tappo di spumante a Wimbledon e il torneo molto costoso

E poi, ecco la battuta anche per giustificare quanto accaduto, e la presenza delle consuete bottiglie di champagne sulle tribune dell’All England Club: "È un torneo molto costoso". Una battuta accolta da un’ovazione da parte del pubblico presente. Insomma, un modo per sottolineare quanto i Championship siano iconici.

E a proposito di unicità e tradizione, ora Jannik Sinner è un membro onorario dell’All England Club e potrà dunque accedere a una serie di grandi privilegi per tutta la vita presso la struttura che ospita il torneo più antico del mondo. Anche qui un sorriso: "È bellissimo, spero che la mia carriera duri a lungo e poi ci penserò a tornare qui da membro: è fantastico essere in questa posizione. Quando si è giovani è il sogno dei sogni perché è lontanissimo: adesso sto vivendo il mio sogno".