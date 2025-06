video suggerito

Alcaraz disorientato dopo la vittoria su Fognini a Wimbledon: "Fabio, non capisco. Sono triste" Carlos Alcaraz si è detto triste per il possibile ritiro di Fabio Fognini dopo il loro memorabile match a Wimbledon.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz ha fatto un passo indietro dopo il successo contro Fabio Fognini. Il campione in carica di Wimbledon ha voluto dedicare un tributo al tennista italiano, che lo ha costretto agli straordinari in 4 ore e mezza di partita. Proprio per questo, alla fine del match, il tennista numero due al mondo si è detto intristito dalla prospettiva di non vedere più in campo Fognini, per il quale potrebbe trattarsi dell'ultimo Wimbledon.

Alcaraz e il tributo a Fognini dopo la vittoria a Wimbledon

Già durante il match, a più riprese, Alcaraz aveva mostrato il suo stupore per il rendimento dell'avversario, nonostante le 38 primavere. Parlando con il suo angolo, Carlitos ha fatto riferimento al grande tennis di Fognini, sostenendo che potrebbe giocare così fino a 50 anni. Battute a parte, al momento del saluto al pubblico, Alcaraz ha ceduto la scena a Fabio, dichiarando poi: "Beh, prima di tutto, ad essere onesto, non so perché questo dovrebbe essere il suo ultimo Wimbledon, perché con il livello che ha mostrato, può ancora giocare altri tre o quattro anni. Incredibile".

La tristezza di Alcaraz per il possibile ultimo Wimbledon di Fognini

Insomma, Alcaraz è rimasto molto stupito da quanto fatto da Fognini, e per questo ha cercato in qualche modo di concedergli un doveroso tributo: "Ho semplicemente pensato che dovevo dargli il merito, voglio dire, dovevo riconoscergli il valore di una partita così bella. Fabio è un grande giocatore. Lo ha dimostrato per tutta la sua carriera, il livello e il talento che possiede. E ancora una volta, lo ha mostrato oggi".

Triste, dunque, per Alcaraz pensare al panorama tennistico attuale senza un Fognini come quello visto contro di lui, capace di punti eccezionali e di una tenuta fisica notevole: "Quindi sono solo un po’ triste che questo possa essere il suo ultimo Wimbledon, ma felice di aver vissuto. e condiviso il campo molte volte con lui, lo spogliatoio con lui. E ci godremo gli ultimi momenti della sua carriera".